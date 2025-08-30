就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回はセブン‐イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社のランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）

2023年は2社で東洋大がトップ

24年はどうなった？

コンビニエンスストア業界は、人手不足、消費者ニーズの多様化に直面している。店舗数は全体的に横ばい傾向だが、既存店売上高は中食需要の拡大などに支えられて堅調である。

一方で、深夜営業の見直しや人件費上昇への対応が課題となっている。そこで近年は、キャッシュレス決済やセルフレジ導入を進め、省人化や効率化を図っている。コンビニは、宅配や店舗受け取りサービスの拡充で生活インフラとしての役割を強めており、今後はDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進と地域密着型サービスの強化が成長の鍵となりそうだ。

2023年のコンビニ3社の「採用大学」ランキングでは、セブン‐イレブン・ジャパンとファミリーマートの1位が東洋大学、ローソンは日本大学だった。

24年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

【ランキング表の見方】

医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある（調査／大学通信）

