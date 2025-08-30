ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¡ª¡¡º£Ç¯¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¡ÖÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î½¤ÀµÎÏ¤¬À¨¤¤¡ª¡ª¡×
¡Öµå»ù¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Î¾ëËÌÃæ³ØÌîµåÉô»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¡¢¹âÃÎ¾¦¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾åÅÄ½¤¿È(¤ª¤µ¤ß)»á¤Î·ÈÂÓ¤Ë¶µ¤¨»Ò¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê»ä¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¡¢¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¤«¤éºòÇ¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯(¤ê¤ó¤·¤í¤¦)¡Ê22¡Ë¤È¤¤¤¦Êá¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µå»ù¤Ï¡ØÀèÀ¸¡¢ÅèÂ¼¤ò¥±¥¬¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÅèÂ¼¤¬¥±¥¬¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥±¥¬¤µ¤»¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¡£¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºå¿À¤Î²÷¿Ê·â¤Î°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤ÏÅ°Äì¤·¤¿Áª¼ê¤Î·ò¹¯¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ç¸Î¾ã¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·À¸¡¦Æ£Àî¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Ë¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê30¡Ë¡¢ÃæÌîÂóÌ´(¤¿¤¯¤à)¡Ê29¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤¬Íí¤ß¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¥ì¡¼¥¹¤Ïº´Æ£¤Î°ì¿ÍÎ¹¡£ÂÇÅÀ²¦¤ò¥¯¥ê¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Îº´Æ£¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¡¢Âç»³ÍªÊå¡Ê30¡Ë¤¬Áè¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅðÎÝ¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤É¼çÍ×ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤âºå¿ÀÀª¤¬¤Û¤ÜÆÈÀê¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î2.05¡£»Ä¤ê28»î¹ç¤Ç£²°Ì¤Ë14¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¿ô»ú¤Ï8·î26Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ö¹âÂÇÎ¨¤«¤ÄÅðÎÝ²¦¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶áËÜ¡õÃæÌî¤Î£±¡¦£²ÈÖ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¿¹²¼¡¢Æó´§²¦¤Îº´Æ£¤ËÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬Ä¶¤¨¤ÎÂç»³¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç½ÎÏ¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¡×
¡Ç85Ç¯¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æºå¿À¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃÓÅÄ¿Æ¶½(¤Á¤«¤Õ¤µ)»á¤Ï¤³¤¦¹¶·â¿Ø¤ò·ã¾Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤òÌ¾¾¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡ÖÀïÎÏ¡×¤¬¾¡°ø¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿·¿Í´ÆÆÄ¤ÎÍÑÊ¼¡¢ºîÀï¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¼ºÇÔ¤ä·ÑÅê¼ºÇÔ¤Ê¤É½øÈ×Àï¤ÏºÓÇÛ¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤Ç£Á¥¯¥é¥¹¤Ï£±²ó¡¢ºÇ²¼°Ì£¶²ó¤È¤¤¤¦ºå¿À¤Î°Å¹õ»þÂå¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿Àî¿¬Å¯Ïº»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Î½¤ÀµÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³°¤«¤é¸«¤ë¤Î¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤ë·Ê¿§¤Ï°ã¤¦¡£³«ËëÅö½é¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂå¤¨¤É¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤âÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µå»ù¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢µå¿ô¤¬100¤ËÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀèÈ¯¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡í´í¸±¤ÊÃû¸õ¡í¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¤é¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÂå¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
º®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇÂ®¤Ç¤â130km/hÂæ¤Î¡íÃÙ¤¤Â®µå¡í¤È90km/hÁ°¸å¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ÇÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿µ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¤ÎÀ±Ìî¿Ç·»á¤â¡Ö½¤ÀµÎÏ¡×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿ºå¿À£Ï£Â¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡Ö¿·À¸¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø£³ÈÖ¡¦º´Æ£¡¢£´ÈÖ¡¦¿¹²¼¡Ù¤è¤ê¤â¡Ø£³ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¡¢Áá¡¹¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïº´Æ£¤Ë¥é¥¤¥È¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥É¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¡£Å¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
»î¹Ôºø¸í¤ÎÆ£Àîºå¿À¤¬º®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¡íÍðÆ®Ì¤¿ë»ö·ï¡í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°½Ð¤ÎÀî¿¬»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö4·î20Æü¤Î¥«¡¼¥×Àï¤ÇÊá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ê31¡Ë¤¬Æ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤Æµå»ù¤¬·ã¹·¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤ËÒã¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤¬ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÁª¼ê¤Ï´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Í¥¾¡¤·¤¿¡Ç23Ç¯¤â¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎµþÅÄÍÛÂÀ¡Ê31¡Ë¤Î´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ËÅö»þ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê67¡Ë¤¬ÌÔÁ³¤È¹³µÄ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¤³¤Î¡í»ö·ï¡íÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥«¡¼¥×Àï¤Ï10Ï¢¾¡¤ò´Þ¤à11¾¡£³ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºäËÜ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Öº£µ¨¤Îºå¿À¤Î¶Ã°Û¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸µ¼çÀïÅê¼ê¤ÎÀ±Ìî¡õÀî¿¬¤ÎÎ¾»á¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð£¸·î£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛµå¡££±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÅê¤²¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂÇÀÊ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Þ¤À¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤«¤éÆþ¤ë¡£¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂ¼¾å¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¹Ô¤¯¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¡Ä¡Ä¤Õ¤È³°¤Ë¹Ô¤¯¡£¥»¥ª¥ê¡¼¤ËÈ¿¤¹¤ëÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊÇÛµå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÅê¼ê¤ÎÄ´»Ò¤ä¥Ç¡¼¥¿¡¢ÂÇÀÊÆâ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤é¤«¤Îº¬µò¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Á¥Ã¤È»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤éÅê¼ê¤Ï¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢ÉÔÄ´¤ÊÅê¼ê¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ë¡×¡ÊÀ±Ìî»á¡Ë
¸åÈ¾Àï¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¾¡Éé¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿°ìºòÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇßÌîÎ´ÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê26¡Ë¤Î½÷Ë¼Ìò¤ò¡¢ºäËÜ¤ËÂå¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·è¤áµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀºÅÙ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÍÌÚ¤Ï¶ì¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Çµå¿ô¤â¿ó(¤«¤µ)¤ß¡¢¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¦ºäËÜ¤Î¥ê¡¼¥É¤Çµå¿ô¤¬·ã¸º¡£ÇÛµå¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍî¤Á¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÀî¿¬»á¡Ë
ºäËÜ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤Ï£²´°Åê¤ò´Þ¤à£µÏ¢¾¡¡£ºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
