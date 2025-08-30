8月30日放送の『なにわ男子の逆転男子』（テレビ朝日系）にて、なにわ男子のライブツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE』の密着企画をオンエアする。

番組では、7月29日の横浜アリーナ公演最終日に密着。お笑いコンビ コットンが舞台裏に潜入し、“関係者以外立ち入り禁止エリア”でなにわ男子メンバーのライブ前ルーティーンなどの“知られざるスクープネタ”を探す。

ライブ舞台裏で“20個のスクープ”を見つけるべく、本番2時間半前のリハーサルから潜入開始。ライブ本番に向け、メンバーたちがどんな入念な準備を行っているのかをチェックする。メイク室の大西流星からは、“ライブならではのメイクへのこだわり”がみられ、コットンの2人も「かわいい」「プロだ…」と感心。ケータリングルームに来た長尾謙杜からは、なにわ男子のツアー会場の冷蔵庫には必ず用意されている“あるもの”が紹介され、「ライブ前はじっとしていられない」という道枝駿佑からは、喉のケアのために必ず飲んでいるというドリンクも紹介される。

また、準備に余念のない西畑大吾は、バスローブを着て登場。さらに、開演直前のギリギリのタイミングまで高橋恭平と大橋和也がそれぞれやっていたこととは。気合を入れる円陣での掛け声になぜかコットンも参加し、横浜アリーナ最終公演へ。MCでは、藤原丈一郎から客席のコットンへ無茶ぶりも行われた。

なお、番組では本公演のライブ映像もオンエアされる。

（文=リアルサウンド編集部）