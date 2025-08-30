マルティヌス元対テロ特殊部隊隊長（右）と握手するJI元幹部ウマル・パテク氏（中央）＝2025年6月、インドネシア・スラバヤ（共同）

インドネシアのイスラム過激派組織ジェマ・イスラミア（JI）が解散を宣言してから2025年6月末で1年がたった。JIは2002年、日本人を含む200人以上が死亡したバリ島爆弾テロを実行。脱過激派プログラムを進める警察は、元幹部らの社会復帰を成功例としてアピールする。一方、識者からは「全構成員が解散に従うとは思えない」との懸念も聞かれる。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）

▽今は友人

JI元幹部ウマル・パテク氏はバリ島テロで使われた爆弾を作った。反テロ法違反などの罪で禁錮20年の判決を受け服役、2022年に出所した。公判中に遺族に謝罪し、テロ対策の講演会に登壇するなど脱過激派の象徴的存在だ。

2025年6月には、中部スラバヤでコーヒー豆ブランドの立ち上げを発表した。地元実業家の支援を受けており、開業祝いには捜査関係者やJI元構成員の家族ら100人以上が集まった。

主賓はパテク氏を捜査したマルティヌス元対テロ特殊部隊隊長。「過去には敵同士だったが、今は友人だ。彼は国や家族のために働く戦士になった」と賛辞を贈り、パテク氏と抱擁を交わした。

▽各地で集会

JIは解散発表後、各地で集会を開いてきた。警察も、解散に反発する構成員を翻意させる目的で協力し、構成員や親族計8千人超が参加。対テロ特殊部隊は「他省庁とも連携し、就職支援もしている」と胸を張る。服役していたJI元最高指導者も5月に仮釈放された。

一方、警察にも助言するテロ組織研究者アデ・バクティ氏は「集会に来ない構成員もいる」と指摘する。JIのテロは組織内で対立や指導者層の変化があった際に起きてきたとし、注視が必要だと強調。「構成員は『敵の手中にある友を信頼するな』と繰り返し教え込まれてきた」といい、解散を信じない構成員への懸念を示す。

▽根絶は困難

「私を覚えていますか」。開業祝い中、バリ島テロの被害者クスヌル・チョティマさん（55）の問いに、パテク氏がうなずいた。クスヌルさんは皮膚の70％に重いやけどを負い、顔や手足には今も傷が残る。

開業の知らせを聞いて駆けつけた。パテク氏の初公判で謝罪を受けて以来の対面。おえつし、怒りをあらわにしながらも「当時はあなたと家族に復讐するつもりだった。今は許せる」と述べた。

パテク氏が去った後、取材に応じたクスヌルさんは和解や脱過激派プログラムに賛同し「復讐の輪廻を生んではいけない」と強調した。ただ、過激派を根絶するのは難しく、楽観はできないとも語った。

コーヒーを見せるウマル・パテク氏＝2025年6月、インドネシア・スラバヤ（共同）

クスヌル・チョティマさん（左）とウマル・パテク氏（右）＝2025年6月、インドネシア・スラバヤ（共同）

2024年11月、ジャカルタ郊外で開かれたイスラム過激派組織ジェマ・イスラミアの集会（共同）