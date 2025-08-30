なにわ男子のライブで立ち入り禁止エリアに潜入！大西流星のこだわりに「かわいい」「プロだ…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週様々な企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。8月30日の放送では、現在絶賛開催中のライブツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE』に密着する。

■大西流星のこだわりメイク＆道枝駿佑の愛飲ドリンクとは？

2025年の夏、全43公演のライブツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE』で日本全国を駆け巡っているなにわ男子。なんと番組カメラが、7月29日の神奈川・横浜アリーナ公演最終日へ。お笑いコンビのコットンが舞台裏に潜入し、関係者以外立ち入り禁止エリアでなにわ男子メンバーのライブ前ルーティーンなどの“知られざるスクープネタ”を探す。

ライブ舞台裏で“20個のスクープ”を見つけるべく、本番2時間半前のリハーサルから潜入開始。ライブ本番に向け、メンバーたちがどんな入念な準備を行っているのかをチェックする。メイク室の大西流星からは、「ライブならではのメイクへのこだわり」が。なにわ男子の“美容番長”大西ならではのこだわりに、コットンのふたりも「かわいい」「プロだ…」と感心しきり。

そして、ケータリングルームに来た長尾謙杜からは、なにわ男子のツアー会場の冷蔵庫には必ず用意されている“あるもの”が紹介され…？ 「ライブ前はじっとしていられない」という道枝駿佑からは、喉のケアのために必ず飲んでいるというドリンクも明かされる。

■なにわ男子のライブ映像も盛りだくさん

さらに、準備に余念のない西畑大吾が着ていたのは、なんとバスローブ。果たして、西畑がバスローブを着ている理由とは？ そして開演直前、ギリギリのタイミングまで高橋恭平と大橋和也がそれぞれやっていたこととは…!?

気合いを入れる円陣での掛け声になぜかコットンも参加し、ついに始まった横浜アリーナ最終日のライブ。大盛り上がりの公演のMCでは、なんと藤原丈一郎から客席のコットンへ、まさかの無茶ぶりも…！

大熱狂のライブ映像も盛りだくさんで届ける、なにわ男子ツアー密着企画。コットンが見つけた“スクープネタ”にも注目だ。

