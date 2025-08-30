¥µ¥à¥¹¥ó½é¤ÎXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖMoohan¡×¤Î²Á³Ê¤¬È½ÌÀ¡© Vision Pro¤è¤ê°Â¤¤¤¬¡Ä
¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¿··¿Android XR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖProject Moohan¡×¡Ê¡ÖProject Infinite¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤ÏÅÐ¾ì¤¬¶á¤¤¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ²Á³Ê¤ÈÈ¯Çä»þ´ü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNewsworks¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏProject Moohan¤ò´Ú¹ñ¤Ç10·î13Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈ¯Çä»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï9·î29Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖUnpacked¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤¹¤ë·×²è¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï²Á³Ê¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¤³¤ÎXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò250Ëü¡Á400Ëü¥¦¥©¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ±ß¤ÇÌó26Ëü¡Á42Ëü±ß¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨1¥¦¥©¥ó¡áÌó0.11±ß¤Ç´¹»»¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¸½ºß¡Ë
Apple¤ÎVision Pro¡ÊÌó60Ëü±ß¡Ë¤è¤ê°Â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Meta Quest 3¡ÊÌó8Ëü±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð3¡Á5ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËProject Moohan¤ò10ËüÂæÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¸ÂÄêÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï2026Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ÈÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÎ¾Êý¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤äÈ¯Çä»þ´ü¤ÏÌ¤³ÎÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢XR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤è¤ê¤â¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Newsworks
via: 9to5Google
The post ¥µ¥à¥¹¥ó½é¤ÎXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖMoohan¡×¤Î²Á³Ê¤¬È½ÌÀ¡© Vision Pro¤è¤ê°Â¤¤¤¬¡Ä appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.