『鬼滅の刃』すぐ無くなる？ファン渇望の新たな劇場特典 インタビューブック配布開始
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典第４弾「スペシャルインタビューブック」が、30日より配布がスタートした。
【画像】表紙からヤバい！不気味な猗窩座 新たな特典『鬼滅の刃』インタビュー本
インタビューブックは、花江夏樹・櫻井孝宏・石田彰／下野紘・細谷佳正／早見沙織・宮野真守の３組が、それぞれ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を語るインタビューを収録しており、２週間限定で全国合計250万人に配布される。
また、30日より上映がスタートした4D版の入場者特典として「4Dビジュアルオリジナルステッカー」も配布中。MX4D／4DXの上映でしか手に入らない限定特典で、こちらは合計30万人限定で配布される。
豪華すぎる特典内容にネット上では配布前から「え〜〜これは絶対に欲しいのですが 近所の映画館、特典すぐ無くなるな」「ねぇやばい 絶対行く」「これは激アツ！」「まってえぐい通わせる気満々」などの声が出ていた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
【画像】表紙からヤバい！不気味な猗窩座 新たな特典『鬼滅の刃』インタビュー本
インタビューブックは、花江夏樹・櫻井孝宏・石田彰／下野紘・細谷佳正／早見沙織・宮野真守の３組が、それぞれ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を語るインタビューを収録しており、２週間限定で全国合計250万人に配布される。
豪華すぎる特典内容にネット上では配布前から「え〜〜これは絶対に欲しいのですが 近所の映画館、特典すぐ無くなるな」「ねぇやばい 絶対行く」「これは激アツ！」「まってえぐい通わせる気満々」などの声が出ていた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。