ÄÔ¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ê¡È¥Ó¥¥Ë¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡Í¼¾Æ¤±¤Ë¾È¤é¤µ¤ì°õ¾ÝÅª¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¼¾Æ¤±¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿´õ¶õ
¡¡´õ¶õ¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î³¤¤«¤Ê¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Í¼¾Æ¤±¤Î²¼¤Ç³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¼¾Æ¤±¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿´õ¶õ
¡¡´õ¶õ¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î³¤¤«¤Ê¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Í¼¾Æ¤±¤Î²¼¤Ç³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£