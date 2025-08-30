俳優の三浦友和が３０日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に出演した。

番組では、三浦が影響を受け尊敬する俳優を尋ねた。その中でドラマで共演した先輩の中で「この人すごいな。男がほれるってこういうことだなって思ったのは渡哲也さんです」と２０２０年８月に７８歳で亡くなった渡哲也さんを挙げた。

渡さんとはテレビ朝日系ドラマ「西部警察」で共演。「ものすごく魅力的な方なんです」と明かし、渡さんが自宅に来た時の秘話を披露した。

その中で渡さんへ「妻の一番最後のコンサート。武道館の時の白いマイクが…それをプレゼントしてますね」と明かした。三浦が明かした「白いマイク」は妻の山口百恵さんが１９８０年１０月５日に日本武道館で開催されたファイナルコンサートで最後の曲となった「さよならの向う側」を歌い終えた後にステージに置いた芸能史に残る「伝説のマイク」。このマイクを渡さんにプレゼントしたという。

さらに三浦は「白いマイク２本あるんですよ」と秘話を披露し「あとゴールドもあって、ネイビーもあって、普通のマイクもあって…それはシーンごとに変わっていくマイクで。その白が２本で１本は今、ウチにあります。それが本当に最後のマイクかどうかはわかりません」と明かしていた。

番組では三浦の最新の出演作品「カンヌ国際映画祭」出品したノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロさん原作、「遠い山なみの光」を紹介した。