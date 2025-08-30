「首元ヨレヨレになってきた、、」→【しまむら】で買い足し！ 着映え狙える♡「1,089円Tシャツ」

「ヘビロテしていたTシャツの首元がヨレヨレになってきた……」これから買い足すなら、おしゃれさんが着映えすると絶賛している【しまむら】のアイテムをチェックして。今回編集部が注目したのは、\1,089（税込）というお手頃価格ながら上品見えが狙える箔プリントTシャツ。カジュアルはもちろんきれいめコーデにもマッチしやすく、1枚あればオンオフ問わず大活躍するかも！

上品な箔プリントで高見えコーデに

【しまむら】「CTハクロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

プチプラアイテムを使った大人カジュアルコーデを提案するインフルエンサーの@_rico.coco__gukさんが、「1枚で着映えする」と絶賛しているのがこのTシャツ。箔プリントが上品な光沢を放ち、\1,089（税込）とは思えないリッチな雰囲気を演出します。ブラックとホワイトというシックなモノトーンカラーの展開も、大人には嬉しいポイント。ジーンズと合わせてカジュアルに、フェミニンなスカート合わせで上品に。テイストを問わず幅広い着こなしが楽しめそう。

クラシカルなジャケットと合わせて大人っぽく

こちらは色違いのホワイトを着用。上品な箔プリントのTシャツは、きちんと感のあるジャケットとも好相性。さり気なく見えるプリントが高級感を漂わせて、コーデのアクセントとしても最適。レース素材のワイドパンツで抜け感をプラスすれば、上品ながらもリラクシーな着こなしに。足元は黒のサンダルでエッジをきかせて、クールに仕上げた大人っぽいスタイリングです。

