¡Ö¾å¹Â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤«¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¾å¹Â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¾å¹Â¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¾å¹Â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ß¤ß¤¾¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¾å¹Â±Ø¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Ø¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë±Ø¤Î¤¢¤ëÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¿Í¸ýÌó72Ëü¿Í¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¿¹ÎÓ¤ä¸Ð¡¢Àî¤Ê¤É¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¾¦¶ÈÃÏ¤È¤·¤Æ³èµ¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
