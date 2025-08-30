藤沢市役所（資料写真）

藤沢市は９月１日、耳が聞こえない人や発話が困難な人が市役所に来庁せずにスマートフォンなどで手話通訳オペレーターを介して問い合わせができるサービス「手話リンク」を始める。県は７月末に導入しており、市によると県内市町村では初めてとなる。

カメラ付きのパソコンかスマートフォンで、市のホームページにある「手話リンク（手話で電話できます）」のボタンをクリックすると、テレビ電話でオペレーターとつながり、問い合わせ内容を手話で伝える。オペレーターは市役所の担当者に問い合わせ内容を報告し、担当者からの回答を手話で利用者に伝える仕組み。利用頻度が多いとされる部署には直通でつながるボタンも配置する。

一般財団法人「日本財団電話リレーサービス」（東京都千代田区）が提供するサービスで、事前登録は不要。通話料（１分当たり１６・５円）は市が負担するため無料で使える。インターネットの通信料は発生する。

市では現在、障がい者支援課に手話通訳を行う相談員を配置し、聴覚障害者や発話に困難がある人が相談に訪れた場合、各課の窓口に同行して手話通訳を実施している。２０２４年度には１１０７件の利用があった。来庁せずにメールやファクスでも相談などに対応しているが、回答に時間がかかるなどの課題があった。

同課は「手話で対応する際には窓口にわざわざ来ていただく必要があったが、家の中でもクリック一つで（電話で）問い合わせられるのは利便性が高い」と期待を寄せている。