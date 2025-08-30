キタキタキターーーーッッ！！！【スタバ】ビジュ大優勝♡「新作スイーツ」

この夏、【スターバックス】の新作スイーツには、まるで宝石のようなビジュアルが揃い踏み！ もちろん、映えるだけじゃなく、ひと口ごとに夏を感じさせてくれるはず。今回はそんなスタバの新作スイーツをご紹介します。

夏の雰囲気をまとったワッフル「へブンリー ピーチ アメリカンワッフル」

発酵バターの香りが漂うワッフルに、たっぷりのホイップクリーム、ピーチソース、ピーチパウダーをトッピングした、爽やかで香ばしい一品。温めると外はカリッ、中はふんわりの食感に変化し、ピーチの甘みがより引き立ちます。筆者もすでにリピ中の、心も体も満たしてくれるワッフルです。

桃の果実感たっぷり！「ピーチ & ミルクケーキ」

夏の日差しにも負けない、透き通るようなピーチゼリーの中に、ゴロゴロの白桃が閉じ込められた贅沢ケーキ。スポンジ、練乳クリーム、ミルクムースが層になっていて、どこから食べても桃のジューシーさとクリーミーなコクが感じられそう！ ひんやりした口当たりが、暑さを忘れさせてくれるような、夏にぴったりのスイーツです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里