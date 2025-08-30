おしゃべりが上手な猫と飼い主さんとの会話が可愛いと話題になっています。動画の再生回数は270万回を超え「相思相愛のカップルなの…？？？」「彼女と彼氏の会話でかわいい笑」「黒猫って喋る子多いね」といったコメントが集まっています。

【動画：「彼氏と彼女の会話ｗ」顔を隠すようにして寝ている黒猫→『顔見して』と言うと…】

おしゃべりが上手な猫ちゃん

TikTokアカウント「七瀬 NANASE」に投稿されたのは、飼い主さんとラブラブな猫ちゃん。前足で顔を隠すようにして寝ているのは「ななせ」ちゃんです。名前を呼ばれると「ニャー」と鳴いて返事をしてくれたのだそう。飼い主さんは、ななせちゃんが顔を隠して寝ているので「眩しいの？」「寝るならベッド行きなよ」と声をかけると、ななせちゃんは体勢を変えることなく「嫌ー」と返事をしたのだそう。

飼い主さんはななせちゃんに「顔見せて」というと、今まで前足で隠していた顔を少しだけ見せてくれたそうです。飼い主さんとちゃんと会話ができていてびっくりです！飼い主さんはななせちゃんを心配して「ベッドに行きなよ」と声をかけますが、ななせちゃんは動くつもりがないようです。実は、飼い主さんが仕事を終えて帰宅すると、寝るまで隣にななせちゃんがいるのだそう。

飼い主さんと一緒がいい！

飼い主さんの手を甘噛みして甘えるななせちゃん。ひとりでベッドに行くのではなく、飼い主さんと一緒にベッドに行きたかったのかもしれません。その後はおやつを期待して目をまんまるにしていたそうです。大好きな飼い主さんと会話をしながら、まったり過ごしたななせちゃんです。

「おやつ」には素早く反応しちゃう

飼い主さんに話しかけられると上手に返事をするななせちゃん。飼い主さんの言葉を理解しているようで、きちんと感情を込めた返事をすることもあるのだそう。特にはっきりと反応するのは、大好きなおやつの名前が出たときだそうです。目を丸くして返事をするのだそう。とても賢いななせちゃんでした。

投稿には「えっ？夫婦ですか？親子ですか？会話の内容もさることながら、会話が成立してることが微笑ましい！幸せ空間ですね」「完全に言葉理解してるし目を瞑って聞いてたら主様彼女と話してるんよね」「顔見せて。で顔見せるとかほんとに言葉通じてる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「七瀬 NANASE」では、ななせちゃんと飼い主さんの会話の様子などが投稿されています。

