元NHKで今年4月からフリーとして活動している中川安奈アナウンサー（31）、8月25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭グラビアに登場した。



【写真】思わずのぞき込んじゃう「攻めた」ニット姿

「私にとって初めてのグラビア」とコメントを添えて自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載。「緊張しながら臨みましたが、まわりのみなさんがいろんな表情を引き出してくださり自分にとっても発見の多い貴重な経験になりました」と感謝した。



背中がガバッと開いたドレスではスリットから生のふともももチラリ。丈の短いタンクトップでおへそも見せている。「週プレ」と同時に初のデジタル写真集「慈愛の人」もリリースした。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。衣装は「自分好み」のものを用意してもらったという。普段から「かなりフィット感のある服が好き」なことも明かし「自分では普通の着こなしという感覚ですが、他人から見るとかなり攻めた印象みたいで」と周囲との感覚の違いもこぼした。



10歳から4年間、プエルトリコに住んでいたこともあり「グラビアの撮影で、今まで隠れていたラテンの魂が…」と告白。実はNHK時代にも「バカンスみたいな格好で来たね」とツッコまれた経験も語っていた。



同号では斎藤恭代、山田あい、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりなも登場している。



（よろず～ニュース編集部）