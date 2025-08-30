¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥Þ»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤ë¡×Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¥¯¥ÞÂÐºö¤è¤ê¿ÍÂÐºö¡Á¤¤¤Þ¤À»Ä¤ë²ÝÂê¤È¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥¯¥Þ¤ò¤á¤°¤ë»ö¸Î¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ°è¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ÞÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¡£HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿ÊÉô¤Î´öÅçÆà±û»á¤Ë¤è¤ëÏÀ¹Í¡£
½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë
¸áÁ°3»þÁ°¤Î½»ÂðÃÏ¡£¡Ö¿·Ê¹¤òÆþ¤ì¤ë²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤¿¤é¡¢¶«¤ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤Î¾å¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ä¡×
2025Ç¯7·î12Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢HBC¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ö¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤«¤Ä¤ÆÊóÆ»Éô¤ÇÆ»Æâ³ÆÃÏ¤Î¥¯¥Þ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÇÁ°Àþ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Áð¤ä¤Ö¤ò¡Ö¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë´¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¡¢¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¤È¡¢ÊòÁ³¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¿È¤ò±£¤»¤ëÇØ¤Î¹â¤¤Áð¤äÀî±è¤¤¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ò¹¥¤à¡£Áð´¢¤ê¤ÏËÜÍè¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö»öÁ°¤ÎÂÐºö¡×¤À¡£
¤Ê¤¼ËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸¶°ø¤ä·Ð°Þ¤Î¸¡¾Ú¡¦º£¸å¤ÎÂÐºö¤¬µÞ¤¬¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢8·î14Æü¡¢ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼»ö¸Î¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£µá¤á¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥Þ»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤ë¡×¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë
Ê¡ÅçÄ®¤Î»ö¸ÎÍâÆü¡¢»ä¤Ï»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î±ß»³À¾Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥°¥ÞÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤ÎÀìÌç²È¡¦´ÖÌîÊÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ï¡¢´í¸±¤ÊÃû¸õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¹¤°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÎ©¤Æ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ØÂ¨±þ¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÂÎÀ©¡Ù¡×
Ê¡ÅçÄ®¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ÎÁ°¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤´¤ßÈ¢¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íå±±³Ù¤Ç¤â¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤éÅÐ»³Æ»¤Ç¥¯¥Þ¤È¿Í¤¬3¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¤â¿ôÊ¬´ÖÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÍè¥¯¥Þ¤Ï¿Í¤òÈò¤±¤ëÆ°Êª¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡ÖÌäÂê¸ÄÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î´í¸±¤ÊÃû¸õ¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÂÐ±þ¤ò¤¹¤°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¿Í¤ÈÂÎÀ©¡×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤ä¡¢¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤À¡£´í¸±¤ÊÃû¸õ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢´í¸±¤ÊÃû¸õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Êá³Í¤À¤±¤¬ÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤´¤ß¤ä¥·¥«¤Î»à¤¬¤¤¡¢ÅÅµ¤ºô¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èª¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥¯¥Þ¤¬Íè¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Áð´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ä¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä½»Ì±¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¯¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¾ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¹ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò°é¤Æ¡¢³ÆÃÏ°è¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë»ö¾ð¤ä½»Ì±¤ÎÍ×Ë¾¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤¬¤È¤ì¤ëÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î³Æ»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤Çµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤À¤È°Õ¼±¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Ã¯¤«¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤
°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÀ©¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡£ÃÎ¾²¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹ÂÐºö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÃÎ¾²¤Ç¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¤è¤ê¤â¡¢¿ÍÂÐºö¤Î¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°ìÅÙ¥¯¥Þ¤ò»³¤ØÄÉ¤¤Ê§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤â¤É¤ó¤É¤óÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿©¤Ù¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿²ÙÊª¤ò³°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡¢¿©¤Ù¤â¤Î¤ä°û¤ß¤â¤Î¤Î¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¡¢Ä¾ÀÜ¥¯¥Þ¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤êÄ¹»þ´Ö¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Î¿Í´·¤ì¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤À¡£
¥Ò¥°¥Þ¤ÏÃÎ¾²¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¶¦Â¸¤¹¤ë¤«¡¢´Ñ¸÷¤Î»ëÅÀ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦Â¸¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ï¤º¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤½¤³¤òË¬¤ì¤¿¡¢Ìµ´Ø·¸¤Î¿Í¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¥¯¥Þ¤È¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÎÀ©¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¾·¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÎ¾²¤ÎË¾¤Þ¤·¤¤»Ñ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÊý¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Âç¤¤ÊÊÑ²½¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í
ÂÎÀ©¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½»Ì±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¯¥Þ¤ò¡ÖÌäÂê¸ÄÂÎ¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤À¡£
7·î¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î±ß»³À¾Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥°¥ÞÊÙ¶¯²ñ¡×¡£6·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®Æâ²ñÄ¹¤¬ÂÐ±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Ô¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò½»Ì±¤Ë¶¦Í¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿ºÝ¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ï¸ø¼°LINE¤Ç½ÐË×¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¶áÎÙ¤Î³Ø¹»¤Ë¤âÃÎ¤é¤»¤ë¡£¤³¤ÎÄ®Æâ²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢»ùÆ¸²ñ´Û¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¡ÖÄ«Îý¤ò¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¡ÖÁáÄ«¤Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¤È¥·¥Ë¥¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¾ðÊó¶¦Í¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¡£Ä®Æâ²ñÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ç¼¨ÈÄ¡×¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌó70Ì¾¤Ë¤âÂ®Êó¤·¤¿¡£¥¯¥ÞÌäÂê¤ò¤Ò¤È¤´¤È¤Ë»×¤ï¤º¡¢È÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿ÂÐ±þ¤À¡£¡¡
½ÐË×¸å¤Î»Ô¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤âÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÓ¤¬1ËÜ¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬ÃÏÌÌ¤ò·¡¤Ã¤¿À×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·Íè¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»ÔÄ®Â¼¤Î³Àº¬¤âÄ¶¤¨¤Æ10¥¥í°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¡£ÃÏ°è¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬¡ÖÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡×¥¯¥Þ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë·«¤êÊÖ¤·Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤È¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¶²ÉÝ¤ò¤¢¤ª¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë´ðËÜ¤ÎÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ç¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤ò10Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤ÎÀÐ»³ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²ÏÀîÉß¤ÎÁð´¢¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÊÙ¶¯²ñ¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ó¥ó¥´¤ä¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³Ú¤·¤¤¹±Îã¹Ô»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤È¤·¤Ç12Ç¯ÌÜ¡£20Âå¤ÎÂ¹¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¤â¤¤¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¤È³ØÀ¸¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤â²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ìó60¿Í¤¬°ì½ï¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£
±ß»³À¾Ä®¤ÎÄ®Æâ²ñÄ¹¤âÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÎÁð´¢¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£12Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀÐ»³ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð100¡óÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦ËüÇ½Ìô¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Áð´¢¤ê¡¢¤´¤ß½¦¤¤¡¢ÅÅµ¤ºô¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
¥¯¥ÞÌäÂê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐºö¤òÁª¤Ó¡¢ÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤¬Íè¤Å¤é¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥Þ¤È¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢ËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
