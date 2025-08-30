なにわ男子ライブの“関係者以外立ち入り禁止エリア”に潜入 道枝駿佑の愛飲ドリンク、西畑大吾バスローブの理由も明らかに
7人組グループ・なにわ男子が出演する、30日放送のテレビ朝日系『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）は、開催中のライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE」の密着企画を届ける。
【写真】ライブ前にマッサージを受ける大橋和也
全43公演の同ライブツアーから、番組カメラが7月29日に神奈川・横浜アリーナで行われた最終日の公演へ。お笑いコンビ・コットンが舞台裏に潜入し、“関係者以外立ち入り禁止エリア”でなにわ男子メンバーのライブ前ルーティーンなどの「知られざるスクープネタ」を探す。
「20個のスクープ」を見つけるべく、本番2時間半前のリハーサルから潜入開始。ライブ本番に向け、メンバーたちがどんな入念な準備を行っているのかをチェックする。メイク室の大西流星からは、「ライブならではのメイクへのこだわり」が。なにわ男子の“美容番長”、大西ならではのこだわりに、コットンの2人も「かわいい」「プロだ…」と感心しきり。
そしてケータリングルームに来た長尾謙杜からは、なにわ男子のツアー会場の冷蔵庫には必ず用意されている“あるもの”が紹介され…。「ライブ前はじっとしていられない」という道枝駿佑からは、喉のケアのために必ず飲んでいるというドリンクも紹介される。
さらに、準備に余念のない西畑大吾が着ていたのは、なんとバスローブ。果たして西畑がバスローブを着ている理由とは。そして開演直前、ギリギリのタイミングまで高橋恭平と大橋和也がそれぞれやっていたこととは…。
気合を入れる円陣での掛け声になぜかコットンも参加し、ついに始まった横浜アリーナ最終日のライブ。大盛り上がりの公演のMCでは、なんと藤原丈一郎から客席のコットンへ、まさかの無茶ぶりも。大熱狂のライブ映像も盛りだくさんで届ける。
