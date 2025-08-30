¸Ä¿Í»ñ»º300²¯±ß¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸
¡ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡ä
¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²á¹ó¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯»þÂå¡¢»à¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯µ¯¶È²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁê¸¶ºØ¡Û
¢£²á¹ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶
ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÉã¤¬ÂçÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢Êì¤Ï¿´Ï«¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤È¤Ê¤ë¡£²ÈÄí´Ä¶¤Ï²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø2Ç¯¤Îº¢¤«¤éÊì¤Ï½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤í¾ì¤Ç¼«»¦Ì¤¿ë¡£¤½¤ì¤òËÍ¤¬È¯¸«¤·¤Æ·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÎäÀÅ¤Ç¤·¤¿¡£¹Ó¤ì¤¿Æü¡¹¤ÏÂ³¤¡¢Êì¤Ï¤è¤¯ÀÐ¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌ¯¤Ë¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ç¡£¼òÊÊ¤Î°¤¤¿Í¤ä¼Ò²ñÉÔÅ¬¹ç¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë´²ÍÆ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
´Ä¶¤ò¶ì¤Ë¤·¤¿°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤ò°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤·¤¿¡×¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£
³¤³°¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿Æ´¤ì¤«¤éÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ð¥¤¥È¹Ö»Õ¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤«¤éÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¡Ö¥±¥¤¥ó¤È¥¢¥Ù¥ë¡×¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÊý¸þ¤ò·è¤á¤¿¡£21ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬ÏÓ1ËÜ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¼«Á³¤È¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¯¶È²È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¿¤Á¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤â¤¬µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢£Áòµ·¼Ò¤Ç¡Ö»à¡×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹
Â´¶È¸å¤Ï³°»ñ·Ï¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¤Ë¡£
¡Ö¡Ø¥±¥¤¥ó¡Ý¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢3Ç¯¤Ç¼¤á¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¾¦¼Ò¤â¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3Ç¯¤Ç¼¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£°éÀ®´ü´ÖÃæ¤Ë¼¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¡£³°»ñ·Ï¤ÏµÕ¤Ë¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¡£À¾Â¼¥¯¥ó¤¬µ¯¶È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤é¥¦¥Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Âç³Ø»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ËÁòµ·¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4Ç¯´Ö¤Ç800¿Í¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö»àÂÎ¤Ã¤Æ½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡£»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥º¥·¥ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä«¸µµ¤¤Ç½Ð³Ý¤±¤ÆÆÍÁ³»ö¸Î¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Èá¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡ÊÁòµ·¼Ò¤Î¡ËËÍ¤é¤·¤«Àþ¹á¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÎÌ¤¬¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢1Ê¬1ÉÃ²¿»ö¤â¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£»Ò¤É¤â¤Ë»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Îµ¯¶È¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Çã¤¤Êª¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë»È¤¦¥Ü¥¤¥¹¥á¡¼¥ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤ò»ö¶È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¼ºÇÔ¡£25ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤Æ27ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¬7000Ëü¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÊÂß¶â¶È¤Î¡Ë²ø¤·¤¤¥Á¥é¥·¤Ë²¿ÅÙ¤â¼ê¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¾¼ÏÂ±é²Î¡×CM¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê
¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À»ö¶È¤Î¼ºÇÔ¤ò¡Ö¶öÁ³¤Î»ºÊª¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼þ°Ï¤«¤éÅÏÊÆÈñÍÑ¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµá¤á¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿IT¸«ËÜ»Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤é¤ò¤â¤Ä¤«¤à»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¿Í¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õÊØ¤ÎÃÙ¤ì¤Ç¶õ¹Á¤Ë·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤ò4»þ´Ö¤âÂÔ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤½¤Î»þ¤Ç¤¹¡£³¤³°ÍÑ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢µçÍ¾¤Î»×¤¤ÉÕ¤¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡£²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Þ¤À¥¬¥é·È»þÂå¤Î08Ç¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Î¼è°úÀè¤È¤Î²ñ¿©¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤È¯¸À¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î³Î¿®¤¬12Ç¯¤Ë³¤³°ÍÑ¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯¸å¤Î¾¼ÏÂ±é²Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎCM¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î7³ä8³ä¤¬¥¤¥â¥È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¶á¡¢SNS¤Ç¤¢¤ì¤³¤ìÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
19Ç¯¤ËÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë»²Æþ¡£
¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò°ìÈ¯²°¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ê¬Ìî¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÍâ¡¹·î¤Ë¥³¥í¥Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥â¥È¤â¥¼¥í¤Ë¡£ºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤¬¶ÈÀÓ¤è¤êËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢Í»»ñ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢£¥³¥í¥ÊµÕÅ¾È¯ÁÛ
¼ó¤ÎÈé1Ëç¤Ç¡¢Àè¤â¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¡£PCR¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡Ö¸þ¤«¤¤É÷¤Î¥³¥í¥Ê¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÂç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ØÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µ¡´ï¤â»ÜÀß¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹âÂ®¥¹¥¿¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£°åÎÅ¾¦¼Ò¤«¤é¤Ï¡ØÈ¯Ãí¤·¤Æ¤âµ¡´ï¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï4¥«·î¸å¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¯Ã±°Ì¤ÎÅê»ñ¤Ï¥Ð¥¯¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10ÂæÁ°¶â¤ÇÇã¤¦¤«¤é1Âæ¤À¤±Áá¤¯¤È¤«¡¢4¥«·îÁ°¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¶È¼Ô¤«¤é²¿¤È¤«1Âæ¤È¤«¡Ä¡£µ¡´ï¤ÏÂç¤¤¤¾å¤ËÅÅ°µ¤¬¹â¤¤¤«¤éÅ¬¹ç¤¹¤ë·úÊª¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¼ÂÂÖ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤¬¤ë¡£¥Ó¥ëÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¤ÏNO¤¬¤Ç¤ë¡£°ìÅï¼Ú¤ê¤¹¤ë¤«¡¢¤¤¤Ã¤½Çã¤¦¤«¡Ä¤½¤ó¤ÊÆñÌä»³ÀÑ¤ò1¥«·î¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ä»×¤¤¤¬¥Þ¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤³¤Î»ö¶È¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤â¤¦1ÅÙ¤ä¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
È¯°Æ¤«¤é115Æü¸å1Æü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬1²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¢£¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÌµÇ°
¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸å¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤À¡£
¡ÖÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤Ï¼«Á³Ç¥¿±¤Ç¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿9ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¼ø¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÀèÃ¼¼£ÎÅ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌ¼¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3ºÐ²¼¤ÎÄïÉ×ÉØ¤âÆüËÜ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ø¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÄï¤ÎÌµÇ°¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤âÀèÃ¼¼£ÎÅ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ22Ç¯¤Ë¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò½é¤á¤Æ¿·½É¤Ë½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
3Ç¯´Ö¤Ç12±¡¡£Ëè·î±ä¤Ù2Ëü¿Í¤¬ÄÌ¤¦ÆüËÜºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÀÜ¤¹¤ë¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î½÷À¤¬¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½éÍè±¡¤Ç¿¼¹ï¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤´É×ÉØ¤¬Ç¥¿±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿Æü¤Ë¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£²¿²ó·Ð¸³¤·¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£»Å»ö¤ä»Ù±ç³èÆ°¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Î´¶¼Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ì¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡À¾Â¼À¿»Ê¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤»¤¤¤¸¡Ë
1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë5·î20Æü°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¿·Ê¹ÇÛÃ£¡£Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢93Ç¯¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢Æþ¼Ò¡£95Ç¯¤Ëµ¯¶È¡£¸Ä¿Í»ñ»º300²¯±ß¡£ÅÔÆâ¤ËÁí¹©Èñ30²¯±ß¤ÎÅ¡Âð¤ò¹½¤¨¤ë¡£¡Ö´Ç¸î»Õ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂ¾TikTok¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¶¡¼¤ËÎ¹¹Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÖËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¤Î¤ªÊÆ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¡û¡ÄÂç¤ÎÁêËÐ¹¥¤¤ÈÊ¹¤¡Ö¼ÒÄ¹¡ª±ÀÎµ·¿¤ÈÉÔÃÎ²Ð·¿¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ÈÌÂ¤ï¤ºÉÔÃÎ²Ð·¿¤òÁª¤ó¤ÀÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Öº£ÅÙÁêËÐ¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡Ö¤â¤·¤âËÜÅö¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤¬Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È´À¤òÎ®¤¹»ä¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÅç°êÉ×¡Ë