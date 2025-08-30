ÊÆLCC¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢ÇË»ºË¡¿½ÀÁ¡¡1Ç¯¤Ç2ÅÙÌÜ¡¢±¿¹Ò¤Ï·ÑÂ³
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡ËÂç¼ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¹Ò¶õ¤Ï29Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÇË»ºË¡11¾ò¡ÊÆüËÜ¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ËÁêÅö¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÂ³¤1Ç¯¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÇË»º¿½ÀÁ¤È¤Ê¤ë¡£±¿¹Ò¤ä¹Ò¶õ·ôÈÎÇä¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¹Ò¶õ¤ÏÁ°²ó¤ÎÇË»ºË¡¿½ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆ·ú¤ÇºÄÌ³ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ºÆ¤ÓºâÌ³¤È»ö¶È¤Î²þ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿½ÀÁ¤Ç¤Ï¡¢Ï©Àþ¤ò¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¡¢°ìÉô»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë·×²è¡£µ¡ºàºï¸º¤ä¥³¥¹¥È¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤À¡£