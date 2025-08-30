「何、この結末？」…怪物ヒグマ「OSO18」の消えた死骸がたどりついたのは、東京日本橋のある場所だった…

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

謎をどうやって明らかにするか

中標津の宿に到着したときには、21時を過ぎていた。前日、電話越しに憔悴しているように感じられた有元だが、午後から標津に入って赤石正男の撮影を行い、先に宿に入っていた。着いたことを知らせると、「ごはんでも行きますか」とチャットをもらい、ロビーで落ち合った。そこで有元の表情を見たとき、私は本当に安堵した。冬の捜索で何も見つからなかったとき以降、OSO18の話題になると、どこか曇った顔をしていることが多く、話題にすることさえ減っていた。それが、その顔に生気が戻っていた。

店に入り、食事をとりながら、今後の方針を議論した。

謎のヒグマが死んだが、その死骸がどこにあるかわからず、死そのものが謎に包まれている。そのこと自体は面白いし、解き明かす過程を番組にすればいいことは、ふたりともわかっていた。だが、その謎をどうやって明らかにしていけばいいのか。

気になることばかりだった。なぜ、人間を極端に警戒してきたOSO18が、あっさりと撃たれたのか。ハンターたちからきいた情報によれば、撃ったハンターは今年ライフルを持ったばかり。初めて撃ったヒグマがOSO18だったという。

そもそも、公式発表の前足幅20cmは、常識的に考えにくいサイズだった。藤本たちの測定したOSO18の足のサイズは、16cm。急激に大きくなることはあり得かった。超巨大な大型ヒグマでも20cmのサイズはほとんどなく、つまり、その数字が不確かか、あるいは、OSO18の足に何か異常が起きたとしか考えられなかった。ひとまずは入院中の藤本の退院を待って、その調査に同行し、何が起きたのかを探っていくくらいしか思い浮かばなかった。

仮説になりうる材料

ただ、手元に、ひとつだけ仮説になりうる材料があった。その日、標茶町役場に宮澤匠を訪ねた際、今年標茶町内に仕掛けられたトレイルカメラに、OSO18ではない大型のヒグマが多数映っていることを知らされていた。もしかしたら、OSO18が、これまでの行動範囲から外れた釧路町にいたこと、あっさりと撃たれたことに関係があるかもしれない。話し合って、有元は現場に残って藤本や解体場の取材を行い、私は、トレイルカメラで撮影された大型のヒグマの映像や画像をもらいうける交渉を標茶町役場と行うほか、研究者たちに会うことにした。

遅い夕食の最中に、ひとつの知らせがあった。SNSで、東京のレストランが、OSO18の肉を提供していることを告知しているという。慌てて確かめてみると、日本橋人形町のジビエレストランが仕入れた肉がOSO18のものだと喧伝していた。にわかには信じられないが、7月30日に解体場に持ち込まれたあと、肉が販売されていてもおかしくない。そう思っているうちに、OSO18が肉になっていたこと自体が、ニュースになって拡散し始めた。

ほどなくして、私がOSO18の取材をしていることを知っている、幾人かの友人からLINEやメッセンジャーで連絡があった。皆、こう言っていた。

「何、この結末？」

同じ驚きを、私と有元が、誰よりも強く感じていた。

