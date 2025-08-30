巨人のドラフト2位ルーキー・浦田俊輔選手が、プロ初のスタメン起用となった“5月6日”と岡本和真選手と交わしたやりとりについて語りました。

2024年ドラフトで2位指名を受け、九州産業大から巨人に入団した浦田選手。開幕1軍を勝ち取るも抹消となり、再昇格後の5月6日に「8番・サード」で初のスタメン起用を勝ち取りました。しかし初回、サード方向へのバントを処理するも、送球がそれてファースト・岡本選手とランナーが交錯。岡本選手はそのまま戦線離脱となりました。

この試合では、第4打席でセカンドへの内野安打を放ち、プロ初ヒットも記録していた浦田選手。しかしこの一戦を「悔しい日」と振り返ります。

その理由について浦田選手は、「初回にサードしてて、スローイングミスで和真さんをケガさせてしまった。切り替えようと思ったが、あんまり切り替えられなくて…。本当に、悔しい思いをした日だったので、(初スタメン＆初ヒットが)うれしいというよりかは、悔しい日」と振り返ります。

それでも試合後に、岡本選手から連絡が。「試合後にLINEで『大丈夫だよ』と言っていただいて。(ファームでも)たくさん話しかけてくれて、気持ちも和らげてくれた。感謝しかない」と、先輩とのやりとりについて明かしました。

後輩を思いやる姿を見せた岡本選手は、リハビリを終えて16日に1軍復帰。2試合連続、さらには2打席連続のホームランなどですでに3HRを記録しており、主砲としての躍動を見せています。

(8月25日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)