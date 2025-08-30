人の心は「お返し」によって動く…返報性の4パターンを理解して「SNSコミュニケーション」をマスターしよう

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

誕生日にはお祝いメッセージ

返報性の原理には、4つのパターンがあります。

（1）「好意の返報性」

相手の投稿に積極的に「いいね」やコメントなどをしたり、役立つ情報を伝えたりすることで、相手もお返しに「いいね」やコメントなどをしたい気持ちになります。

親しくなりたい相手、自分を認めてほしい相手には、積極的に投稿に「いいね」やコメントなどをすることが重要なのです。

LINEやFacebook等、友達の誕生日が表示されるSNSがあります。SNSでのつながりが長くなるとないがしろにしてしまいがちですが、その人にとっては1年に一度の大切な日です。普段相手に対して感じているポジティブなメッセージを送ることができる絶好の機会なのです。

どんな人にも必ず1年に一度訪れるものなので、意識してお祝いメッセージを送ることで、すべての友達と1年に一度やり取りができることになります。

友達数が多いと大変ですが、とても喜ばれるため、手間をかける意義は十分にあります。友達数が多い場合は特に、コメントよりもあえてメッセージを送るほうが印象に残るでしょう。

前述のように、ビジネスでの交流関係を広げたいなら、自分が主催して交流会を開くのもおすすめです。自分の知り合いしか来ないとしても、お返しに別の機会に人を紹介してもらえる可能性が高くなります。

敵意も自分に返ってくる

（2）「敵意の返報性」

敵意を向けられたら敵意を返したくなる心理のことです。

フォロワーなどの中には、なぜか敵意を向けてくるユーザーがいることもあります。理不尽に誹謗中傷などをされた場合は別ですが、そうでない場合は、敵意に敵意を向け返さないことです。こちらが敵意を返した場合、さらに強い敵意が返ってきてしまい、大きなトラブルにつながってしまうこともあります。

このような時は、悪循環を断つためにスルー推奨です。嫌な気持ちを吐き出したい場合も口で言うにとどめ、ネット上には残さないようにしましょう。

（3）「譲歩の返報性」

譲歩されたら、自分もお返しに譲歩したくなる心理のことです。

値引きされたら、予算オーバーでも購入したい気持ちになったりするものです。SNS上で販売や取り引きする場合も、自分が販売してもいい最低額よりも高めに設定しておき、値引きの余地を残しておくことがポイントです。特別に値引きすると伝えることで、気持ち良く購入してくれる可能性が高くなります。

コメントに返信をすることで好感度UP

（4）「自己開示の返報性」

相手が自己開示をしてきたら、自分も自己開示したくなる心理のことです。心を開き合うことになり、より一層、相手を信頼し、好意を持ちやすい効果につながります。

自分から自己開示をしていくことで、相手からも自己開示され、ポジティブな相乗効果につながっていきます。特に親しくなりたい相手には、まず小出しに自己開示をしていくことが大切なのです。

タレントなどが、フォロワーが何十万人いても、SNSでファンにコメントを返している姿をよく見かけます。この理由がまさにこれです。

コメント返しには大変な労力がかかりますが、ファンのタレントに対する好感度は一気に上がります。

ファンは、その後もそのタレントに好意を持ち続け、周囲にも「コメントを返してくれたいい人だ」と喧伝します。

通常は、フォロワーが多ければ多いほど、返事が来ることは期待できません。それだけに、実際に返ってくると、感動が大きくなります。

企業などのアカウントでも、コメント返しは重要です。「消費者に対して誠実だ」「親切にしてくれた」という印象は、その後もずっと続きます。

フォロワーや友達が少ないうちは、すべてに返信するくらいの意識を持つといいでしょう。

フォロワーや友達が数万人などとなり、毎回多くのコメントがつく場合は、現実的にはすべてにコメント返しすることは不可能になります。そのような時も、たとえば「投稿から30分間はコメント返しをする」「毎回投稿から10人まではコメント返しをする」などと決めて返信をするといいでしょう。

少しずつでも返していくことで、他のファンに対しても「誠実な人／企業」「ファンを大切にする人／消費者を大切にする企業」という印象を与えることができます。

なお、注意すべきことに「確証バイアス」があります。

人は見たいものしか見ない傾向にあります。自分の仮説や思い込みに都合が良い情報ばかりに目を向けて物事を判断しようとする傾向を、「確証バイアス」といいます。

ネット内でのやり取りだけでは、相手に理想を投影してしまいがちです。ネットのみでのやり取りではなく、リアルコミュニケーションを大切にすることです。リアルでの交流を基本として、SNSでのやり取りで補う形にすると、バランス良い付き合いができるはずです。

