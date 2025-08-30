

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』や『国宝』で盛り上がりを見せる2025年の映画業界。年間興収での歴代記録樹立に注目が集まっている（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

この夏、シネコンが近年稀に見るにぎわいを見せている。

世の中的な話題作になっている『国宝』と『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が目玉となり、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』や『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』など洋画・邦画それぞれの大作もヒットしている。

上半期でも、145億円を超えている『名探偵コナン 隻眼の残像』に加えて、50億円に迫る『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』や『マインクラフト／ザ・ムービー』など洋画大ヒット作も話題になった。

記録的ヒット作のほか、多彩な話題作が続く今年、夏休み興行明けくらいから話題に上ることが予想されるのが、年間興収での歴代記録樹立だ。2019年の歴代最高年間興収2611.8億円超えへの注目と期待が高まっている。

『コナン』『国宝』『鬼滅の刃』などで大盛況



『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』（C）2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

今年は上半期から好調だった。3年連続の100億円超えとなった『名探偵コナン 隻眼の残像』（144億円）のほか、邦画実写でも『はたらく細胞』が63.5億円の大ヒット。

近年の洋画離れが叫ばれるなか、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（49.2億円）、『マインクラフト／ザ・ムービー』（39.3億円）、『ウィキッド ふたりの魔女』（35.4億円）と30億円を超えるヒットが続き、世界的ヒットになっている『リロ＆スティッチ』は20億円超えと息を吹き返している。

そんな勢いのなか、『国宝』と『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が破格のヒットを記録。洋画でも、ブラッド・ピット主演の『F1／エフワン』は20億円、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は30億円を超えている。

シネコンの盛況ぶりからも、今年は例年と違うことを肌で感じる。世の中的には、歴代最高年間興収への期待が高まっているだろう。

一部の“大ヒット作”と“それ以外”の二極化が進む



胡蝶しのぶ（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

しかし、状況は複雑だ。

コロナ禍以降の映画興行で特徴的なのが、大ヒット作とそうでない大多数の作品の二極化だ。定番のアニメ人気シリーズや『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』など世の中的な話題となるイベントムービーが100億円を超えるスーパーヒットになる一方、興収20億〜50億円台のヒットが減少し、近年は10億円を超えればヒット作と呼ばれている。作品ごとのヒット規模は縮小しており、5億円にも届かない作品が圧倒的多数だ。

年間興収のTOP10には、100億円超えの作品がないコロナ前の年もある。それでも中規模ヒット作が多いことが全体を底上げしていた。そのゾーンが欠けている近年は、大ヒット作が生まれても、なかなか全体の年間興収が伸びていないのが実情だ。

では今年はどうなるか。夏休み中盤までの状況では、歴代最高年間興収更新への見通しは明るいようだ。

映画ジャーナリストの大高宏雄氏は「1〜7月の興収は、歴代最高の数字を上げた2019年の同期間と比べて遜色ないようです。8月も拮抗しているようです。ここを踏まえ、配給会社やシネコンの営業幹部の見立ても加味すると、今年は年間を通して歴代記録更新の可能性が出てきました。もちろん、これからの作品次第ですが、期待していいと思います」と分析する。

加えて、両年の大ヒット作の興収別本数の比較からも、今年はすでに2019年に迫っていることを示す。

「30億円超えの作品が、2019年は年間を通して20本（18年11月下旬〜19年11月公開作）であり、今年は8月時点で16本。そのなかで、100億円を超えた作品は2019年は4本で、今年は現時点で3本。2019年は100億円超が3本あったディズニーの奮闘が記録更新の原動力でした。今年は周知のように『劇場版「鬼滅の刃」〜』が突出していて、全体を押し上げています。『国宝』も含めて、この2本の今後の伸び方も注目したいところです」



『国宝』（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

『アナ雪2』など強者揃いの2019年を超えられる？

ただ、歴代最高だった2019年は、8月末以降にも大ヒット作が多かった。

『アナと雪の女王2』（133.7億円）をはじめ、『ライオン・キング』（66.7億円）、『記憶にございません！』（36.4億円）、『ターミネーター：ニュー・フェイト』（23.5億円）、『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』（26.5億円）、『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 』（22.4億円）のほか、10億円台のヒット作は8作に上る。

加えて、前述のように、コロナ前と後では、作品ごとのヒット規模が変わっている。2019年と比べて、2020年以降は全体的にヒットスケールが縮小している状況もある。

それでも、今年は秋以降の下半期にも期待作は多い。8月末には『第78回カンヌ国際映画祭』で好評を博した『8番出口』、9月には3時間超えの邦画実写大作『宝島』や人気アニメの劇場版新作となる『チェンソーマン レゼ篇』が公開される。

11月には細田守監督の4年ぶり新作『果てしなきスカーレット』、12月には大ヒットが続くディズニーの人気アニメ続編『ズートピア2』や『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』も控える。

映画興行は水ものであり、もちろん断定はできない。しかし、順当な結果になれば、今年は歴代最高年間興収の更新が十分期待できそうだ。

過渡期を迎えていた映画業界の“新たなはじまり”



冨岡義勇（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

年間興収のTOP10を見ると、2010年代後半がTOP4を占めていることがわかる。

洋高邦低の市況だった1990年代後半から2000年代中盤を経て、アニメやテレビ局映画の大ヒットで邦画が映画興行を牽引するようになった2010年代中盤以降、年間興収は2000億円台の大台がデフォルトになっている。

コロナ前まで映画はエンターテインメントのメインストリームのメディアだった。邦画アニメとハリウッド大作から100億円超えのヒットが毎年のように年間何本も生まれ、年によって邦画実写の話題作がそのなかに顔を出した。

そのピークが2019年だ。翌年からのコロナ禍で人々のライフスタイルが変わり、それまでの勢いや流れは断たれる。しかし、そこから映画興行は着実に復興してきた。映画から世の中的な話題を生み出し続けることで、100億円超えのスーパーヒットが戻り、2023年は歴代最高興収の85％ほどに迫った。

そうしたなか迎えた2025年は、過渡期を迎えた映画業界がさまざまな変革や試行錯誤を繰り返してきた成果が、ひとつの形として表れた。それは一筋の光明どころではなく、いきなり真夏の太陽が上った状況を迎えた。ここから映画館での鑑賞が若い世代のライフスタイルの一部になる“映画業界の新たな時代”がはじまるのかもしれない。

ただ、映画には当たり外れがあり、それは時代や時の運、世の中の流れに大きく左右される。成功や成長が約束されないところがエンターテインメントのおもしろいところだろう。まずは今年の流れがここから長く続いていくことが期待される。

（武井 保之 ： ライター）