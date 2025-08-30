10時間に及んだフジテレビ「中居正広氏の性加害問題」会見…”NG記者”が引き出した副会長の「意外な回答」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『言葉尻を捉えて論理を飛躍させる「石丸論法」…“NG記者”との質疑応答の一部始終』より続く。

フジテレビ会見「10時間越え」の理由

2025年、大きな話題となったのがフジテレビの会見である。元SMAPの中居正広氏によるフジテレビの女性アナウンサーへの性加害問題。1月の会見では、トラブルが性加害であることや被害女性が同社の女性アナウンサーであることを伏せており、そのことによって会見が荒れた一因にもなった。

休憩を一度挟んだだけで10時間を超える会見となった原因の一つでもあるのだが、自説を延々と述べる質問者や大手メディアの元記者が自分語りを始めたりと、記者の“足跡残し”やアピール合戦のような様相も見られた。結果として「フリー記者の質」というざっくりした印象でフリーランス記者全体が非難される事態となった。

私は会見に参加する際、簡潔に要点を訊いて言質を取ること、熱くならず冷静に言葉を紡ぐということを心がけている。

旧ジャニーズの性加害問題との比較

1月27日の長時間会見の場において、ある意味意外だったフジテレビ側の回答とともに私が提示した論点を示しておきたい。

私の質問とフジテレビ側の回答を振り返っておこう。

――フリーのジャーナリストの鈴木エイトです。手短に終わらせます。まず一点目、港社長に。中居正広氏の起用を続けたことに対しての意思決定の過程に編成幹部B氏はかかわっていたでしょうか? 中居氏に番組の終了を告げたのは港社長が直接告げたわけではないようです。これは誰が伝えたのでしょうか?

港浩一社長「はい。起用決定というのは誰か一人がそういう決定権を持っているということではなくて、組織で会議をして最終的に決めるという形を取っています。誰が終了を告げたかというのは、番組担当の編成か番組担当かどちらかがそういう役割は務めます」

――そのなかに編成幹部のB氏が入っていたかどうかというのは継続、終了、どちらもそれは判らない感じですか。

港浩一社長「それは、ちょっと私は今、把握はしていませんでした」

――ありがとうございます。もう一点、二点目ですが、今回の問題に関して先ほどから隠蔽の意図はなかったということをおっしゃっていますけれども、結局、中居氏の起用を続けたことに関しては、中居氏経由で旧ジャニーズ事務所のタレントをブッキングしやすくなるであるとか、そういう意識が働いてなかったのか、結局、旧ジャニーズ事務所問題に関してはメリー喜多川氏の圧力を背景にした忖度によって、いろんなこと、ブッキングなどが行われたのではないかということが指摘されています。

国連人権理事会のビジネスと人権作業部会からは“日本のメディアは何十年もの間、このような不祥事の隠蔽に関与してきた”という報告が上がっているのですが、そういうことを考えると、今回の案件は旧ジャニーズ事務所の問題を検証、きっちりした検証ができていなかったことと地続きの問題ではないのかという認識を持っています。現状の認識で構わないので旧ジャニーズ事務所における性加害の問題と、今回の案件について、その後の処理であるとか、忖度について、共通点と相違点、何か感じるところがあればお願いします。

港浩一社長「忖度という意識は持っていません。持っていません。持ったことはないです。それと旧ジャニーズ事務所の方々がゲストに呼びやすいということは……、総合的にキャスティングされますから、ちょっと私はそこの番組担当者がどういう判断でそういう起用をしたかというところは私としては、はっきりしたことは言えないですね」

副会長からの意外な回答

ここで意外だったのが、遠藤龍之介副会長の回答だった。

遠藤龍之介フジテレビ副会長「わたくしからもお答えします。旧ジャニーズ事務所の問題、これは総括すると芸能界の特殊な性質が表に出たという事件だったと思います。今回の事件というのは先ほど申し上げたように、その真偽に関してはまだわからないのですが、もしそれが類似形だとすれば、あの時の教訓というのをですね、充分活かし切れなかったんだろうなというふうに思っております」

――ありがとうございます。

巨大な権力を持っていた芸能事務所の圧力と忖度を背景に起こっていた性加害、そんな旧ジャニーズ事務所問題の検証ができていなかったことと地続きの問題ではないかとの認識を伝え、見解を問うた。一方的な糾弾ではなく、その時点での認識、過去の歴史的経緯を踏まえた見解を訊いた。

当時、日本民間放送連盟（民放連）の会長でもあった遠藤龍之介氏は、私の質問の意図を汲んで、きちんと答える必要があると思ったのだろう。

遠藤氏の回答の要旨は以下。

・旧ジャニーズ事務所の問題を総括すると、芸能界の特殊な性質が表に出たという事件だった

・今回の事件が類似形だとすれば、あの時の教訓を充分活かし切れなかったと思っている

ある意味、この真摯な回答を引き出したことは大きいと思っている。その上で、第三者委員会の報告において、「地続き」「類似形」といった文言と関連するものがあるかに注目していた。

『フジテレビが中居氏の番組を継続させた理由は…“NG記者”が第三者委の調査報告書に覚えた「違和感」』へ続く。

【つづきを読む】フジテレビが中居氏の番組を継続させた理由は…”NG記者”が第三者委の調査報告書に覚えた「違和感」