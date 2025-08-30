NARSのホリデー限定！ヴァン・ヘルペンとの幻想的な新次元コスメ

NARSとオートクチュール界の異端児・イリス・ヴァン・ヘルペンが手を組んだ新境地「DAZZLING DIMENSION」が、この冬のホリデーを華やかに彩ります。幻想的で前衛的、まるで未来を纏うようなコスメは、ファッションと美の融合を体現したアートのよう。第1弾は10月24日（金）、第2弾は11月21日（金）、どちらも数量限定発売です。未体験の自分へ踏み出す一歩にふさわしいコレクションです♡

異色コラボが描く未来美学

NARSとイリス・ヴァン・ヘルペンの共作によって誕生した「DAZZLING DIMENSION」は、クチュールとメイクが融合した“フューチャリスティックな美しさ”を追求するホリデーコレクションです。

フランソワ・ナーズが描く未来志向の美意識と、ヴァン・ヘルペンが放つ前衛的で“ルールを破る”世界観、その異なる美意識の交差から生まれるフォーミュラやカラーは、未知なる美の可能性そのもの。

既成概念を超えるまばゆい魅力が凝縮されています。

数量限定！2段階で展開される新次元コスメ

このコレクションは全10アイテム、11種をラインナップ。第1弾（2025年10月24日（金）発売）と、第2弾（2025年11月21日（金）発売）の2回に分けて数量限定で登場します。

いずれも一瞬で心を奪われるビジュアルと質感、そして期待を超える体験を届けてくれることでしょう。

ホリデーシーズンにふさわしいドラマティックなコスメを手に入れて、自分だけの新しい輝きを纏ってみてはいかがでしょう♡

新たな美の次元へ、あなたも一歩前へ

「DAZZLING DIMENSION」は、ホリデーだからこそ選びたい、新たな自分を引き出すコレクション。

未来的でアーティスティック、そして大胆な表現力が詰まったNARSのコスメは、あなたの魅力を格段に引き上げてくれるはず。

数量限定の発売スケジュールをお見逃しなく。輝きと驚きに満ちた冬の魔法を、ぜひあなたのコスメコレクションに加えてください♪