2025年「好きな夏ドラマ」ランキング 第1位はキンプリ高橋＆中村倫也ダブル主演作！
7月にスタートした夏ドラマの数々もそろそろ中盤戦。今回クランクイン！編集部では、2025年7月〜9月にかけて放送中の「夏ドラマ」から、「毎週楽しみにしている、好きな作品」をアンケート調査。第1位に輝いたのは、King ＆ Prince・高橋海人（「高」は正式には「はしごだか」）と中村倫也がダブル主演する『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）だった。
【写真】2025年「夏ドラマ」人気ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2025年8月21日〜8月25日の5日間、夏ドラマの作品の中から、「毎週楽しみにしている、好きな作品」についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。1577名から回答があった。
『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント。高橋演じる新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平（じんない・てっぺい）の相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマが、本格アクションシーン満載で繰り広げられる。
回答者からは、「フィクションの世界だけど、話が複雑で人間ドラマとしてもとても見応えあります」「アクションとヒューマンドラマを同時に楽しめる」といった声のほか、「W主演お二人の演技力の凄さにもハマっています」「近未来・SFものだが毎回俳優さんたちのお芝居に感情移入でき身近な物語として入り込める」「このフィクションに説得力をもたらしたのは明らかに井浦新さんや中村倫也くんをはじめとした演者の方々、関わる全てのスタッフさんの技量の賜物だと思うと本当に尊い」といったフィクションにリアリティを持たせるキャストの演技力を評価する声も多かった。
