名古屋に“260種類のバウムクーヘン”が集結へ！ ひんやりスイーツやトートバッグセットなど販売
全国から260種類以上のバウムクーヘンが大集合するイベント「バウムクーヘン博覧会 2025」が、9月17日（水）〜9月23日（火・祝）の期間、愛知・名古屋市にある松坂屋名古屋店 本館7階 大催事場で開催される。
【写真】オリジナルのトートがかわいすぎる！ ミニバウムを詰合せた限定商品
■食べ比べも楽しめる
今回開催されるのは、27ブランドのPOPUP出店や、約160ブランドが参加するご当地バウムクーヘンコーナーなど、北海道〜沖縄まで、全国から多種多様なバウムクーヘン260種類以上が大集合する期間限定イベント。
会場には、暑い日にもぴったりな“ひんやりバウム”として、「パティスリー ザ・エレン」の「バウム フラン＆プレミアム生ソフト」や、「MIYABI’Sバウムクーヘン」の「揚げバウム 塩キャラメルアイス」などが登場する。
また、6ブランドのミニバウムクーヘンをオリジナルのトートバッグに詰め合わせた限定商品や、47種類のご当地バウムクーヘンの中から好きなもの5種類を一口サイズで味わえる「バウムクーヘンBAR47」も展開。
さらに、世界初のバウムクーヘン専用AI焼成機「THEO（テオ）」による「焼きたてバウムクーヘン」の販売や、バウムクーヘン作りの体験、ご当地バウムが当たる「バウム投げ」、全国ご当地バウムクーヘンの頂点を決める「ファイナルクーヘン総選挙」なども実施され、愛されスイーツのバウムクーヘンをおもいきり満喫できるひとときが過ごせる。
