社交的でバリバリ仕事をこなすあの人が……。実は陥りやすい双極性障害を発病するリスク

心の病は、診断も治療もむずかしい場合があります。なかでも困難なのが、専門家でも「うつ病」との見極めに悩むという「双極性障害」です。この2つの病気は似ているようで、その原因や治療法はまったく違います。

そのため、治療をしていてもうつ病がなかなか治らない場合、じつは双極性障害だったというケースもあります。双極性障害になると、家族や信用、財産、そして最悪の場合は命まで失うほどの深刻な事態に陥ることもあります。ですから、一刻も早く手を打つことが大事です。

そこで、この連載では『新版 双極性障害のことがよくわかる本』（野村総一郎監修、講談社刊）から、正しい診断と治療を受けるための知識を、全10回にわたって解説していきます。前回に引き続き、病気を発症する原因について見ていきます。

じつは季節の光の変化も、うつや躁を誘発する原因のひとつ

秋冬にうつ状態だった人が、春夏になるとスイッチが入ったように、躁状態になることがあります。実際に世界各地の病院で、躁状態で入院した人の数を季節ごとに統計を出したところ、だいたいどの地域でも秋と冬は少なく、春と夏は多いという結果になりました。

これは、季節によって日照時間や光の量、強さが変化するためです。体内時計を司るメラトニンの分泌の量やタイミングのずれが影響するとみられます。

メラトニンは、睡眠と覚醒のリズムを制御する物質です。暗くなるとメラトニンが分泌されて眠くなり、明るくなるにつれ減少してきます。夜間に照明をつけていると分泌のタイミングがずれます。日中に光を浴びないと十分な量が分泌されません。

気分が不安定になる原因にはいろいろありますが、じつは季節の光の変化も隠れた原因のひとつなのです。

社交的で明るい人が、双極性障害になりやすい

双極性障害の人の発病前の性格を調べると、うつ病などとは違う「傾向」がみえてきます。どういう性格なのでしょうか？ 詳しくみていきましょう。

社交的で親切でユーモアのある循環気質の人は、一般的に社会では好ましい性格として受け入れられます。周囲の気分を盛り上げ、快活に、バリバリと仕事をこなすところは、社会的に成功をおさめやすいタイプといえます。こうした司令官タイプの循環気質の人がうつ状態に陥った場合は、双極性障害を疑います。

これに対して、うつ病になる人は、腹でじっくり作戦を練る参謀タイプが多いという傾向がみられます。ドイツの精神科医クレッチマーのいう「粘着気質」です。しかし、双極性障害ではさまざまな性格の人がいて、ステレオタイプ的には語れません。

双極性障害はその症状から、近年まで「躁うつ病」と呼ばれていました。昔から認識されていた病気で、病前性格についても、多くの説があります。いずれの説でも、うつや躁を誘発しやすい性格があり、その性格ゆえになかなか抜け出せないと考えられています。

【発病前の性格】

●循環気質→双極性障害

社交的で明るく、ユーモアのあるタイプです。周囲の人の潤滑油的な役割を果たします。しかし、気分が高揚しているときと、沈み込む時期が周期的にあり、その状況によって気分や思考を変える面があります。

●発揚気質→双極性障害

循環気質を極端にしたような性格。いつも自信満々で、後先を考えず突っ走るタイプなので、行動派リーダーとして一目置かれます。しかし、その半面、刺激を求めて気移りするため、浮いた存在にみられがちです。

●刺激性気質→双極性障害

気難しく、いつも不機嫌で怒りっぽく、周囲に対して批判や不満を抱いています。ただし、日常的な気分の変化の範囲で、病的なレベルは含みません。本人は意外と自分の性格に気づいていない場合もあります。

●粘着気質→うつ病

まじめで几帳面、義理堅い性格で、一度手がけた仕事は忍耐強くやり遂げようとします。しかし、そのぶん、ストレスをためやすく、自分の考えややり方は変えようとしない頑固な一面もあります。

抗うつ薬の用い方次第では、急に躁状態になってしまう副作用も

うつ病と診断され抗うつ薬を飲んでいる人のなかに、突然、うつ状態から躁状態になる人がいます。うつと躁が出現するサイクルは人によって異なりますが、一晩のうちに突然、変わることもあります。これを躁転といい、三環系抗うつ薬で比較的多くみられます。

ただし、躁転イコール薬の副作用ととらえるのは言いすぎであるという説もあります。うつ病を発症した人のなかには、潜在的に双極性障害の人がいて、その人たちが抗うつ薬によって躁転を誘発されたと考えられるからです。

しかし、抗うつ薬によって躁転とうつをくり返すと、「急速交代型」になる可能性が高いといわれます。基本的特徴として、過去12ヵ月間に4回以上、躁や軽躁、うつ、混合性などの状態が認められる場合にこの名称が使われます。

急速交代型は難治性で、治療期間は長期にわたります。また、寛解期（落ち着いているとき）が少ないのも特徴です。躁やうつを再発するたびに期間が短くなる傾向があります。患者さんが受ける苦悩の大きさは計り知れません。ですから、薬の処方は慎重になされるべきです。

また、躁転の逆で、躁状態から突然うつ状態＝「うつ転」になることも。なかには、意欲はあるのに気分はうつという、うつと躁があいまいな「混合性の状態」になることもあります。

数時間または数日間で、うつ状態と躁状態のいずれかが交互にあらわれるか、うつ状態と躁状態の症状が同時期にあらわれるのです。そして、躁のような興奮した落ち着かなさを感じながら、失望感が強く、自殺をくり返し考えたりします。

双極性障害は、思考、気分、意欲に変調があらわれる病気ですが、混合性の状態では、その3つのいずれかが躁になったり、うつになったりしています。

