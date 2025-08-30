°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÖÂè2¤Î¶áÂå¡×¤Ë¼«Á³ÁòË¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿äÁ¦¡¢Â³¡¹¡ª¡Û
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡ÖÂè2¤Î¶áÂå¡×¤ËÅÐ¾ì
³¤³°¤Î¼«Á³ÁòË¡¤ò¸«¤ÆÊâ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÈæ³Ó¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤¬»º¶È²½¤Î¤É¤Î²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÆÃÄ§¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
»º¶È²½¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¡ÖÅÚÃÏ¡×ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¡£Êè¤Ç¤Ï¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤òµá¤á¤Æ²ÐÁò¤¬¿Ê¤à¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¶¾¯»Ò¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²µ¡Ç½¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ²ÈÂ²ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¡ÊÆüËÜ¡Ë¡£À¾²¤¤Î»º¶È²½¤Ï18À¤µª¸åÈ¾¤ÈÁá¤¯¡¢ÅÚÃÏ¤ä²ÈÂ²ÌäÂê¤Ê¤É¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¤Ï¥¨¥³¥í¥¸¡¼»×ÁÛ¤¬Êè¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡£
¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¼«Á³ÁòË¡¤Ï¡ÖÂè2¤Î¶áÂå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡£
¡ÖÂè1¤Î¶áÂå¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¼Ò²ñ¤äÀ¯¼£À©ÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Á³¤Î¶¼°Ò¤ò¹îÉþ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤¿¡£À¾²¤¤Ç¤Ï20À¤µªÈ¾¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶áÂå²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¸å¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÊø²õ¡¢²ÈÂ²¤ÎÊø²õ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤â¤Þ¤¿¶áÂå²½¤ÎÃæ¤ÇÁàºî¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤Î´íµ¡¤â¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¡×¤ÎÅþÍè¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÂå²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤ò¡¢ºÆ¤Ó¶áÂå²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÂè2¤Î¶áÂå¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
