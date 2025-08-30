放送コードギリギリ！「生放送」のお色気番組…どん底から復帰した元テレビマンに舞い込んだ「社長」としての初仕事

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『担当業務は「ヘアメイク」から「クレーム対応」まで…「関西コレクション」初開催を実現させた元テレビマン社長の驚異的な“プロデュース力”』より続く。

「取られた！」

西山さんとはチャーリーブラウンでDJをやっているときに知り合ったことは前に書いた。西山さんは当時ばりばりのサーファーで、とにかくノリがよかった。こちらも当時の流行に乗って、人並みにサーフィンをやっていたので、すぐに意気投合した。それがテレビ業界に入って再会したときは驚いた。向こうは技術畑のスタッフで、こちらはAD。同じスタジオで仕事をしていたこともある。

「おまえな、ADの分際でそんなポルシェ乗り回して、絶対失敗するで。いまに失敗する」

そんなことばかり言われていた。まあその予言は当たったわけだが。

「奥川はやくざに殺されたか、捕まって懲役になってるわ」

10年間、姿をくらました間も、そんなふうに噂しながら忘れずにいてくれたそうだ。

「奥川が業界に戻ってきたらしい」

と聞いたとき、西山さんは、

「しまった！」

と思ったという。東京で制作プロダクションを起こしていた西山さんは、奥川をぜひわが社に、と思ってくれたのだ。こちらはすでにフリーダムに入っていたので、

「取られた！」

と思ったらしい。

突如舞い込んだ「意外な仕事」

それからしばらくして、西山さんの会社にこんな仕事が舞い込む。

某テレビ局がBSでちょっとエッチな番組を手がける、と。有り体に言うとAVの宣伝番組で、主演女優が出てきて作品のPRをするというようなつくりだ。それを地上波のテレビ局がおおっぴらに制作するわけにはいかない。

そこで西山さんの会社にオファーが来たのだが、西山さんも地上波の仕事を抱えている手前、ふたつ返事で引き受けるというわけにはいかない。ギャラはいいのでどうしたもんかと悩んでいるときに、

「そうや、奥川がおるやないか！ あいつならぴったりや」

なにがぴったりなのかわからないが、白羽の矢が立った。そのときこちらはフリーダムの社長という立場である。

西山さんに呼び出されて何かと思ったら、お色気番組をつくれという。

「いや最高じゃないですか！ 俺しかおらへんでしょ、この番組的には」

と、例によって断るということを知らない。

番組は、なんと深夜2時間の生放送。お色気シーンが過度になるとさすがに放送コードがある。生放送だから女の子の胸がちらりと出そうになる。そうなると放送事故なので、プロデューサーのこちらはサブ（副調整室）にこもりきりで、

「やばい！」

となったら別の映像に切り替えさせるのが仕事である。

その番組は2年ぐらいやっただろうか。

フリーダムの社長として3年、働いた。お色気番組の仕事で東京・大阪半々みたいな生活が続いていた。52歳になって、

「そろそろいいかな」

と思った。恩返しはできたかなという思いと、もう一度、自分ですべてのリスクを負って大きな仕事がしてみたいという思いがあった。

