なぜ改善する気ゼロ？「大混雑のポップコーン売り場」を映画館が改革できない《最大の原因》を検証する

7月18日に公開された劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』が、8月25日時点で興収280億8769万4600円を記録し、国内の歴代興収ランキングで『タイタニック』（1997年公開）の興収277.7億円を抜き、歴代3位にランクインした。

また、同様に大ヒットを飛ばしている『国宝』は、6月6日から8月21日までの公開77日間で、観客動員数782万人、興行収入は110.1億円を突破している。これは歴代邦画実写第2位の記録だ。

このように社会現象化する映画作品が生まれているなか、TOHOシネマズの軽食売り場、別名“コンセッション”が混雑していて機能不全に陥っているという指摘がSNS上で相次いでいる。

今回は、映画館のコンセッションにどのような問題点や改善点があるのかについて、同じシネコンであるユナイテッド・シネマズで実際に働くスタッフに意見を聞きながら検証した。（以下、「」内はスタッフのコメント）

前編記事『「ポップコーンが買えねぇよ！」『鬼滅の刃』『国宝』大ヒットの裏で募る不満…TOHOシネマズの「ポップコーン売り場」はなぜ混雑を極めているのか』より続く。

繁忙期だけ人員を増やすのは「現実的ではない」

コンセッションがキャパオーバー状態であるのならば、売り場の拡大、人員補充をするのが先決だと思われるが、現場の声を続けて聞いていると、繁忙期と通常時の来客に差がありすぎる“映画館あるある”の実態が見えてきた。

「映画館の繁忙期はアニメ映画などが集中する夏休みシーズンです。この時期は朝7時から8時のオープン前は1人から2人で準備を行いますが、オープン後は混雑状況に合わせて人員を増やしていき、ピークタイムのお昼頃には8人ほどで飲食とグッズ販売の対応を行います。それでも足りない場合は劇場のマネージャーが対応の補助を行ってくれることもあります。

ただ、これはあくまでも繁忙期の話で、通常の平日は来客が極端に少ないので2、3人で対応するのが常ですね。ですので、繁忙期だけ人員を増やすというのもなかなか難しいのが実情ではないでしょうか」

しかも、封切り前にどの作品がヒットするかは分からないし、それに合わせて都度人員を補充するというのはさすがに現実的ではないだろう。

一見すると導入が急務に思える人員補填、モバイルオーダー・QR決済といった設備だが、映画館視点で考えると二の足を踏んでしまう理由も見えてきた。

映画館側が改善に乗り気でない理由

加えて、映画館側がこうした改善にあまり積極的ではない要因は他にもある。

北米市場の動向をふまえれば、映画会社と折半になっているチケット代に比べて、コンセッションの売り上げはほぼ100%映画館に入る、と考えられているものの、“そもそもコンセッションの売り上げが、入場料ほど効率の良いものではないのかもしれない”という疑念だ。

立川シネマシティで企画を担当している遠山武志氏が2020年に執筆したReal Soundの記事によると、2019年度での1人あたりの入場料の粗利は670円だったという。同記事では、粗利率70％と仮定した場合、映画館の売店の飲食物が入場料の粗利670円に達するには客平均単価で960円もかかることが記されていた。

TOHOシネマズのコンセッションの主力メニューである『ポップコーンセット』の値段は劇場によって異なるが、SNS上で話題となったTOHOシネマズ日比谷の2025年7月時点での同メニューの価格は860円。

来客のうちどれだけの人がコンセッションを利用するのかということを考えると、あまり大きな収益は期待できないだろう。

こうした利益率の問題に加え、繁忙期と通常時の落差が大きい業界あるあるを鑑みると、映画館側としては莫大な設備投資をして「売り場改革」を実現する必要性に疑問符が浮かんでいるのかもしれない。

とはいえ、混雑時に利用している消費者からしたら「なんでもいいから改善してくれ！」と不満が出るのは当然だ。

少なくともユナイテッド・シネマズのようなあらかじめポップコーンを袋詰めしておくといった導入コストの低い改善策はあるはずなので、TOHOシネマズは掻き入れどきのサマーシーズンこそ「最近、高いから映画館行っていなかったけど、久しぶりに行ったら良かったのでまた行きたいな」と再び劇場に足を運んでもらえるような、良質な劇場利用体験を提供してもらいたいものだ。

・・・・・・

【もっと読む】『鬼滅の刃』とは桁違いの、興行収入3000億円越え…中国がアニメ映画でも世界を席巻していた！

【もっと読む】『鬼滅の刃』とは桁違いの、興行収入3000億円越え…中国がアニメ映画でも世界を席巻していた！