¡ú¿·³ã£²£Ò¡¦£²ºÐÌ¤¾¡Íø¤ÎÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥¤
¡¡½éÀï¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼»º¶ð¡££´³Ñ¼êÁ°¤«¤é°È¾å¤Î¼ê¤¬Æ°¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡·ãÁöÇÏ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤Ï¡ÖÇÏÂÎ½Å¤¢¤êÇÏ³Ê¾å°Ì¡×¤È¡ÖÇ½ÎÏ»Ø¿ô¤¬¾å°Ì¡×¤Î£²ÅÀ¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Î»Ø¿ô¤ÏÁ°Áö¤ÎÃå½ç¤Î¤ß¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤ÏÀè½µ¤Î¿·³ã¤Ç£²¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¤Î³èÌö¡£¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°£¹°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë£²£µºÐ¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ëÅÀ¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¡£
¡ú»¥ËÚ£¶£Ò¡¦£³ºÐÌ¤¾¡Íø¤ÎÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥Ð¥È¥é¡¼¥º¥ï¡¼¥Õ
¡¡ÀÑ¶Ëºö¤Ë½Ð¤¿£´ÁöÁ°¤ÎÃæ»³¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë»º¶ð¤À¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿Á°Áö¤Î»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢¸åÂ³¤ËÁá¤á¤ËÍè¤é¤ì¤Æ£±£´Ãå¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿£²ÁöÁ°¤ÎÈ¡´Û¤Ç¤ÏÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Î£²Ãå¤Ë¹¥Áö¡£Á°Áö»þ¤È°ã¤Ã¤Æ³Ú¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ±¿¤Ù¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Æ±·¿ÇÏÉÔºß¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥¯ÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¡ÖÇ½ÎÏ»Ø¿ô¤¬¾å°Ì¡×¤¬·ãÁöÇÏ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¡££²ÁöÁ°¤ÎÇ½ÎÏ»Ø¿ô¤Ïµ÷Î¥ÊÌ¤Ç½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¤Î¿ôÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡úÃæµþ£¹£Ò¡¦À¶½£ÆÃÊÌ ¡Ê£³ºÐ¾å£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÎÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥¨¥³¥í¥Í¥ª
¡¡£¶ÁöÁ°¤Ë£±¾¡¥¯¥é¥¹¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥£¥Ë»º¶ð¤ÏÄ¾¶á£²Àï¤¬¤¤¤º¤ì¤â£³Ãå¤Ë¹¥Áö¡££²ºÐ»þ¤ËÊÆ¹ñ±óÀ¬¡Ê½ÐÁö¼è¾Ã¡Ë¤ò»î¤ß¤¿´üÂÔÇÏ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡Æ±¤¸£³Ãå¤Ç¤â£²ÁöÁ°¤ÏÈ¯ÇÏÄ¾¸å¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¸åÊý¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤ÆÇ´¤ê¹þ¤àÆâÍÆ¡£¥³¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÓ¼Á¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡·ãÁöÇÏ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö´üÂÔÃÍ¹â¤¤³°¹ñ»ºÇÏ¡×¤È¡ÖÇ½ÎÏ»Ø¿ô¤¬¾å°Ì¡×¤Î£²ÅÀ¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¿ôÃÍ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»Å¾å»Ø¿ô¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£