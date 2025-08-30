¡ÚÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡ÛÀïÁèÃæ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¸½ÃÏ¿·Ê¹¤òÈ¯¹Ô¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¥¤¥Ý¤Ç¡Ö¿À½£ËèÆü¡×È¯¹Ô
ÆîÛê¤é¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹ÆüËÜ¸ìÁÈ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¤«¤é¥Þ¥ê¥¥ÊÀî¤òÁÌ¤Ã¤ÆÅìËÌ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¿¶Éð½¸ÃÄ»ÊÎáÉô¤Î½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥â¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¤Î¥ï¥ï¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¿¶Éð½¸ÃÄ¤È¤Ï¡¢¥ë¥½¥óÅçÃæÆîÉô¤ò¼éÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1944Ç¯Ëö¤ËÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿ÉôÂâ¤Ç¡¢Âè14ÊýÌÌ·³»±²¼¤ÎÂèÈ¬»ÕÃÄ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ï¥ï¤Ë¤Ï¿©ÎÈ¶¡µë¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë40¥¥í¤Û¤ÉËÌ¾å¤·¤Æ¡¢¿¶Éð½¸ÃÄ»±²¼¤Ç¡¢¥¤¥Ý¤ËÃóÆÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÅèÊ¼ÃÄ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ý¤Ï¡¢¥ë¥½¥óÅç¤Î»³Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Ö¥é¥«¥ó½£¥Î¥ë¥¶¥¬¥é¥¤»ÔÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ê¡ËÜ¤é¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹±Ñ¸ìÈÉ¤Ï¡¢2·î4Æü¤ËºÇ½ª¹æ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥Þ¥Ë¥éÃæ¿´Éô¤«¤é20¥¥íÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ý¥í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±ÌÁ¤ÎÆÃÇÉ°÷¤é¤È¶¦¤ËËÌ¾å¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ý¤ÇÆîÛê¤é°ì¹Ô¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£
ÆîÛê¤é¤Ï¡¢¥¤¥Ý¤ÎÆ¶·¢¤ÇÆ±ÌÁ¤äÆÉÇä¤ÎÊóÆ»ÈÉ°÷¤È¶¦¤Ë¡¢2·î3Æü¤Ë¥¶¥é»æÎ¾ÌÌ¤Ë¥¬¥êÈÇºþ¤ê¤Î¿ØÃæ¿·Ê¹¡Ö¿À½£ËèÆü¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¾ðÊó¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀîÅèÊ¼ÃÄ¤ÎÌµÀþµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ØÃÏ¼èºà¡¢ÆîÛê¤äÀîÅèÊ¼ÃÄÄ¹¤ÎÏÀÀâ¤Þ¤¿¤Ï¿ïÉ®¡¢Ï¢ºÜ¾®Àâ¡ÖÃæ»³Ãé¸÷¶ª¡×¡¢ÇÐ¶ç¡¢ÀîÌø¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¡¢Ìó350Éô¡£Ìó3¥õ·î¤Î´Ö¡¢Á´Éô¤Ç100¹æ¶á¤¯¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¡¢·³Ââ¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·Ê¹¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉôÂâÆâ¤Ç¤âÊ¼»Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤Ç°·¤ï¤ì¤¿¡£¿ØÃæ¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÆÃ¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥é¤«¤é¥¤¥Ý¤Þ¤Ç¡¢»³ÀîÁðÌÚ¤ò¤«¤¤ï¤±¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ý¤Ç¤Ï¡¢µ²²î¤È±ÖÉÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿ÃòÂ¤²Ý°÷Í§ÅÄ½ÓÍº¡ÊÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯30ºÐ¡Ë¡¢³èÈÇ´Ø·¸ÀÕÇ¤¼ÔËü¹çÀµ¼£Ïº¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯32ºÐ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ·³¤Î¿¯¹¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥¤¥Ý¤Ë¤â´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¿À½£ËèÆü¡×¤Ï5·î3Æü¤ËÄä´©¤¹¤ë¡£ÀîÅèÊ¼ÃÄ¤â¡¢ÆîÛê¤é¤Î°ìÃÄ¤â¡¢11Æü¤«¤é17Æü¤Î´Ö¤Ë¥¤¥Ý¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
