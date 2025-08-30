中国で起こった「骨肉の民族紛争」が、日本でほとんど起こらなかった「大きな要因」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈なぜ中国政府は新疆ウイグルを弾圧するのか…その背景にある、中国人が持つ「驚きの誤解」〉に引き続き、中国の民族紛争の歴史などについてみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

不信の「DNA」

中国では古代から、周辺の異民族からの侵攻に苦しんだばかりでなく、漢民族同士でも争いが絶えなかった。

二百年以上に及んだ戦国時代（紀元前5世紀〜紀元前221年）を経て、中国大陸が初めて統一されたのは紀元前221年のことで、統一したのは前述の秦の始皇帝（紀元前259年〜紀元前210年）である。司馬遷が『史記』秦始皇本紀で活写しているが、49歳で没した始皇帝は、強烈な個性の持ち主だった。

中国史は骨肉の民族紛争の歴史

始皇帝が統一する前は、「戦国の七雄」と呼ばれた7ヵ国（秦・楚・斉・燕・韓・魏・趙）が熾烈に天下を争った。始皇帝が統一した後も、悪名高い「焚書坑儒」（有害図書を燃やして儒者を穴埋めする政策）をはじめ、国内の弾圧が続いた。強制移住や労役・軍役も絶えなかった。

結局、統一後の秦帝国はわずか15年しかもたず、再び戦乱の世となった。『史記』には戦国時代以降、中国国内の戦闘で、何万人、何十万人が皆殺しにされたとか、穴埋めにされたといった記述が頻出する。

秦の後の統一王朝は、漢・隋・唐・宋・元・明・清などだが、その合間には戦乱と混乱の世が続いた。かつ統一国家の時代であっても、各地で大小の反乱がしばしば起こった。唐代の安禄山の乱、清代の太平天国の乱などが有名だ。

日本にも歴史上、多くの戦乱があったが、その規模と期間は、中国とは比較にならない。「周囲を海に囲まれた島国」である日本は、海という「自然の要塞」がつねに外敵を阻止してくれている恩恵が、圧倒的に大きかった。そのため日本国内では、琉球民族やアイヌ民族の問題はあったが、「骨肉の民族紛争」はほとんど起こらなかった。日本は世界でも稀有な平和を享受できたため、のほほんとした社会を形成できたのだ。

奈良には唐の都・長安を模した寺院が残され、正倉院には8世紀盛唐の文物を中心に約九千点もの文物が保存されている。本家の中国では戦乱で焼失したり、雲散霧消したものが多いため、中国人は奈良に「心の故郷」を感じるのだ。

＊

さらに〈中国人と日本人は、なぜこんなに違うのか？…日本人が見誤りがちな「中国人の本質」〉では、中国の「骨格」である基本原理について詳しくみていきます。

【つづきを読む】中国人と日本人は、なぜこんなに違うのか？…日本人が見誤りがちな「中国人の本質」