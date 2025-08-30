「韓国の司法制度は日本を追い抜きつつある？」…法曹一元制度の実現や司法の民主化がもたらす「あるべき司法の姿」とは

「裁判官」という言葉からどんなイメージを思い浮かべるだろうか？ ごく普通の市民であれば、少し冷たいけれども公正、中立、誠実で、優秀な人々を想起し、またそのような裁判官によって行われる裁判についても、信頼できると考えているのではないだろうか。

残念ながら、日本の裁判官、少なくともその多数派はそのような人々ではない。彼らの関心は、端的にいえば「事件処理」に尽きている。とにかく、早く、そつなく、事件を「処理」しさえすればそれでよい。庶民のどうでもいいような紛争などは淡々と処理するに越したことはなく、多少の冤罪事件など特に気にしない。それよりも権力や政治家、大企業等の意向に沿った秩序維持、社会防衛のほうが大切なのだ。

裁判官を33年間務め、多数の著書をもつ大学教授として法学の権威でもある瀬木氏が初めて社会に衝撃を与えた名著『絶望の裁判所』 (講談社現代新書)から、「民を愚かに保ち続け、支配し続ける」ことに固執する日本の裁判所の恐ろしい実態をお届けしていこう。

『絶望の裁判所』 連載第81回

『腐敗した日本の「司法制度」…根本的に変革するための法曹一元制度実現に必要な“3つ”の「前提」』より続く

法曹一元制度のメリット

また、日本の司法に特徴的かつ大きな問題の一つとして、裁判官のパターナリズムに対応して、比較的能力の低い弁護士層がそれにもたれかかる傾向のあることが挙げられるが、法曹一元制度の採用により、そうした弁護士層の姿勢も現在よりは改善され、法律家のあり方として本来望ましいものである自己責任の原則が、日本の実務においても確立するようになるだろう。

法曹一元制度における裁判のあり方が日本のそれとどれほど異なるかは、相当の法律知識と経験をもってアメリカ等の法曹一元制度諸国を訪れ、そこにおける裁判や法学教育の実際をみた者でないと、本当には理解しにくい。あまりにも日本の制度と異なるので、想像することが難しいのだ。

私が、本書において、あるべき司法の姿（もちろん、それは1つの「理想」ではあるが）と日本のそれとがどのような側面でどのように異なるのかをある程度挑発的に論じたのは、このことによる。

日本を震撼させた衝撃の名著『絶望の裁判所』から10年。元エリート判事にして法学の権威として知られる瀬木比呂志氏の新作、『現代日本人の法意識』が刊行され、たちまち増刷されました。

「同性婚は認められるべきか？」「共同親権は適切か？」「冤罪を生み続ける『人質司法』はこのままでよいのか？」「死刑制度は許されるのか？」「なぜ、日本の政治と制度は、こんなにもひどいままなのか？」「なぜ、日本は、長期の停滞と混迷から抜け出せないのか？」

これら難問を解き明かす共通の「鍵」は、日本人が意識していない自らの「法意識」にあります。法と社会、理論と実務を知り尽くした瀬木氏が日本人の深層心理に迫ります。

韓国の司法制度

以前から存在したものにはそれなりの根拠があり、その欠点はみえにくいし、それと異なるものは想像しにくい。しかし、それを想像してみる勇気と努力が必要なのである。

なお、日本の隣国である韓国は、従来、ほかの分野と同様、法学や司法制度に関しても、日本のそれをお手本にして後追いしてきたにもかかわらず、法科大学院構想以降は、その制度を日本よりも成功させ、また、法曹一元制度の採用、導入を念頭に置いた司法の民主化、成熟（それは社会の大きな活力源になりうる）に向けての制度改革を着実に成功させて、そうした面に関する限りは日本を追い抜きつつあることをも、指摘しておきたい。

映画の質や家電の競争力だけではなく、司法制度、裁判、民事諸法の立法等の、国民、市民の生活や権利に密着した重要な分野についてまで、日本が、韓国や中国を始めとするアジア諸国に後れを取るような事態となることは、避けなくてはならないだろう。

『「憲法判断」が敬遠されがちな日本でも導入すべき!?…ドイツで実際に採用されている「憲法裁判所」と「抽象的違憲審査制」とは』へ続く

日本を震撼させた衝撃の名著『絶望の裁判所』から10年。元エリート判事にして法学の権威として知られる瀬木比呂志氏の新作、『現代日本人の法意識』が刊行され、たちまち増刷されました。

「同性婚は認められるべきか？」「共同親権は適切か？」「冤罪を生み続ける『人質司法』はこのままでよいのか？」「死刑制度は許されるのか？」「なぜ、日本の政治と制度は、こんなにもひどいままなのか？」「なぜ、日本は、長期の停滞と混迷から抜け出せないのか？」

これら難問を解き明かす共通の「鍵」は、日本人が意識していない自らの「法意識」にあります。法と社会、理論と実務を知り尽くした瀬木氏が日本人の深層心理に迫ります。

【つづきを読む】「憲法判断」が敬遠されがちな日本でも導入すべき!?…ドイツで実際に採用されている「憲法裁判所」と「抽象的違憲審査制」とは