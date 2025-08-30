生活習慣病、うつ病、関節痛がみるみる改善する……「究極の歩き方」で注意すべき足指の使い方

前編記事『「毎日１万歩」はほとんど効果がない！無理なくできる「インターバル速歩」こそ、長寿への近道』より続く。

うつ病、関節痛も改善する

このインターバル速歩を続けることで、様々な症状が改善することがどんどん実証されている。

「秋田県の高齢者を対象にした研究では、5ヵ月間行った方のうち、認知症予備軍とされる軽度認知障害（MCI）の方の認知機能が34％改善したという結果が得られました。60歳以上の2割はMCIの傾向がありますが、速歩を続けていると症状のほとんどが消えます。

そのほかに、生活習慣病やうつ病、睡眠の質、関節痛などが改善することも明らかになりました」（能勢氏）

インターバル速歩の有用性に世界も注目している。この7月には、米日刊紙『ワシントン・ポスト』や『ニューヨーク・タイムズ』で取り上げられた。「ジムに通う必要はなく短時間でできる。運動強度を上げるにつれて自分自身と競争するような心理的魅力もあって、世界中で人気になっている」というのである。

「さっそくインターバル速歩を実践してみよう！」―そう思った人も多いだろうが、もう少しだけ待ってほしい。

速歩でつまずいて転倒・骨折したら、フレイルの道へまっしぐらとなりかねない。忘れずに気を付けておきたいのが、足先の使い方だ。

かかとを高く上げる

前出の宮田氏が語る。

「筋力が衰えてくると足が十分に上がらず、すり足気味になるのでつまずきやすくなるのですが、つま先を頑張って上げようと歩くのではなく、かかとを高く上げるように意識して踏み出すことが大事です。かかとを上げ、つま先ではしっかりと地面を蹴り出すことを心がけましょう」

足指を意識することは筋肉を鍛えるうえでも有効だ。『究極の歩き方』の著書があるアシックススポーツ工学研究所の市川将氏が語る。

「約200万人の足形データを研究してきた私たちが実感しているのは、人の歩き方は実に個人差が大きいこと。とくに注意が必要だと着目したのは、ほとんど足指に圧力をかけずに歩いている人も多いことでした。足指が地面に接していないことから『浮き指』と呼ばれますが、高齢者のいわゆるすり足歩行もその一因です。

そんな歩き方をやめて、足指をうまく使うと歩幅も広くなり、下半身全体を使え、結果的に筋力が維持されることになるんです」

正しい歩き方は決してラクではない。しかしだからこそ、95歳まで歩ける身体をつくれるのだ。

「週刊現代」2025年09月01日号より

もっと読む⇒吊り革は３本指で持つ、階段は太腿の後ろで上る……これが腕や腰の負担を激減させる「日常の古武術」です

【こちらも読む】吊り革は３本指で持つ、階段は太腿の後ろで上る……これが腕や腰の負担を激減させる「日常の古武術」です