【群像『帰れない探偵』刊行記念対談】「何で私に探偵？」柴田元幸が柴崎友香に探偵小説を依頼した理由

「今から十年くらいあとの話」──柴崎友香さんの最新作『帰れない探偵』は、帰る場所を失った探偵が、人々の記憶や風景を辿る小説です。

『帰れない探偵』刊行を記念し、『群像』2025年8月号では特集「柴崎友香の時と場所」を掲載しました。

特集より、アメリカ文学研究者・翻訳家で文芸誌『MONKEY』の編集長を務める柴田元幸さんと柴崎友香さんによる対談「時空を探偵する小説」を特別にお届けします。

（※ウェブ記事化にあたり、一部表記をあらためています。）

ポール・オースターに始まる

柴田：『帰れない探偵』の第一話「帰れない探偵 急な坂の街で」は僕が編集長を務めている『MONKEY』20号の「探偵の一ダース」特集で書いていただいた作品ですね。それまで探偵小説の依頼はあったんですか。

柴崎：全然ありませんでした。『MONKEY』に書いたのが初めてです。

柴田：『MONKEY』は2013年に始めて、第二号で「猿の一ダース」というタイトルで特集を組みました。その後も、「食の一ダース」とか「老いの一ダース」とか、「○○の一ダース」という形で、五号に一号ぐらいのペースで定期的に特集を組んでいます。

「探偵の一ダース」は、編集者が「探偵の一ダースとか、面白そうですよね」とポロッと言ったところから始まりました。

その時点では中身はほとんど何もなくて、名ギタリストのライ・クーダーが書いたLos Angeles Storiesは一種の探偵小説集だから目玉にできるかな、シャーロック・ホームズは自分で訳してみたいかな……。それぐらいのアイデアだけで始めたんですよね。

で、日本の作家は誰に書いてもらうかとなって、柴崎さんの『わたしがいなかった街で』は一種探偵小説のようだと前から思っていたんです。ある場所とある時間がある。そこから、想像力とか、あるいは具体的な調査を通して、別の時間や空間に思いを広げることで、その場のありようを掘り下げていく。一種「時空の探偵」とも言えるんじゃないか。依頼メールでどういう言い方をしたか覚えていないんですけど、「探偵小説と言えるようなものを書いていただけないでしょうか」とシンプルにお願いしたと思います。正統的な探偵小説を求めなかったことは確かです。

そういう極めていいかげんな依頼をしたら、すごく面白い作品を書いていただいて、その続篇が次々に『群像』で書かれて、こうやって本にまでなったというのは感無量です。

柴崎：依頼が来たときは、最初にまず、何で私に探偵？ と思いました。それまでは探偵小説を書こうと思ったことは全然なかったし、それほど熱心に探偵小説を読んできたわけでもないし、どうしようかなと思ったんです。

でも、考えてみたら、私が現代アメリカ文学を読むようになったきっかけは、柴田さんの翻訳したポール・オースターの『鍵のかかった部屋』でした。大学のときの写真部の友達が面白かったと言っていて、読んでみたらこんな小説の書き方があるのかと目を開かされた感じで、ニューヨーク三部作（『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』）を読んだんです。それからニコルソン・ベイカーやレイモンド・カーヴァーなどを読んでいきました。だから、私が探偵を書くのもなにかしらの必然があるのかもしれないと思いました。

私は地図を見るのが好きで、何時間でも見ていられるんです。「何が面白いの？」と人に聞かれたときに、推理小説みたいだと説明したらわかってもらえるかなと思ったことがあったんです。道の形から昔は川だと推測したり地名の由来を調べたり……。地図を見ていると幾らでも想像できる。

柴田：柴崎さんらしいですね。地図は、何月何日作成と、ある特定の時間のものなのに、それを見て別の時間まで読む。

柴崎：別の時間や、人間が生活してきた痕跡が見えてきます。『わたしがいなかった街で』でも、戦時中の日記や写真などの手がかりから、街の過去やそこで生きていた人の人生を想像していくので、探偵的ともいえますね。今回、ポール・オースターの小説を読み返してみると、自分の書いている小説と探偵という存在がかけ離れたものではないと感じました。

ポール・オースターの「ニューヨーク三部作」では、主人公がニューヨークの街を歩きまわります。『ガラスの街』では、ある男の歩いている後を尾行していくとその跡が文字として浮かび上がる。「街を丹念に歩いていくことで何かが見えてくる」ことに興味を惹かれました。

柴田：今おっしゃったようなことがストレートに書かれているのは、今回の『帰れない探偵』よりもむしろ、1月に出された『遠くまで歩く』のほうのような気がします。

柴崎：そうですね。人の記憶や場所の思い出を聞いて。

柴田：一枚の写真を見て、いろんな人たちが語り合って、お互いの全然つながっていなかった人生もつながっていく。時間的、空間的、人間的に広がっていくということを順接的に、ストレートに表現している。『遠くまで歩く』はある意味入門篇で、『帰れない探偵』はもうちょっと逆接的なので上級篇と言えるかもしれない。一つの場はその時間・その場所だけのものではないという思いはあるんだけど、語り手の探偵はそれを人と共有したり、そこからどんどん世界が見えてくるということがない。頼りにしている先輩も消えちゃうし。

柴崎：実習生の助手にはだまされるし。

柴田：そう。自閉的なところにどんどん追い込まれていく。これでもし、この小説世界のどこかに悪の組織があって、それがこの主人公を苦しめているとか、はっきり輪郭が定められれば楽かもしれないんですけど、そうでもない。

柴崎：最初に依頼をいただいて、『MONKEY』に短篇として一話書いてみたら、意外な面白さがありました。自分から探偵を書こうと思ったわけではないけど、探偵小説というのは面白い形式だと思いました。一つには探偵の仕事は、いろんな人の話を聞ける。しかも他人の個人的な事情を根掘り葉掘り聞ける。『遠くまで歩く』も、人の話を聞いているんですけど、ワークショップという場なので、ある程度選択された断片的なものになります。

それから、探偵には常に依頼や事件が持ち込まれるわけですね。それによって自分がやろうとしているわけではないことにどんどん巻き込まれていく。ポール・オースターの三部作も、依頼や出来事が突然やってきて予想もしない方向へ転がっていきます。そこで出会うものや見つけるものがあり、新たな関係が生じる。

悪の組織のようなものはないというご指摘がありましたが、現代に生きている私が書くと、探偵の孤独はアウトロー的な孤独にはならなそうでした。むしろ自分が何の仕事をしているのかが見えにくいという孤独なんじゃないかと。現代のシステムや大きな組織の中では、非正規雇用など一部分だけを担わされていたり複雑な事務手続きが延々と課されたり、横のつながりも作りにくいというようなことです。最初からそう書こうと意図していたのではないですが、探偵ではあっても「仕事」を書いていくうちにそうなっていきました。

柴田：さっき僕は、『遠くまで歩く』は広がる、『帰れない探偵』はむしろ閉じると整理してしまいましたけど、それよりも、巻き込まれる、かかわっていく、そっちのほうに、柴崎さんの頭の中では『帰れない探偵』の力点があるんですね。

柴崎：そうだと思います。

今の世界の状況への関心

柴田：ポール・オースターとのアナロジーでいくと、オースターの小説は、最終的には「私とは誰か」という問いに行く。柴崎さんはそういう哲学的な問いよりは、今この世の中で自分が何を、何のためにやっているのかがわからないという疎外感に辿りつく。けれど疎外といっても、マルクス主義みたいに、資本家が労働者階級を疎外するというような明快な加害者被害者関係が見えるわけでもない。「自分は何をやっているんだろう」という迷いが普遍的にあるという感覚があるわけですね。

柴崎：内面の探求という方向よりも、今の世界で置かれている自分や人の在り方に関心が向いているのはあると思います。この探偵はいろんな街を流転していくわけですけれども、最初は自分の意志だったはずが、理由もわからず探偵事務所に帰れなくなってからは「世界探偵委員会連盟」の指示に動かされている。独立したつもりだったけど、結局雇われているような状態で、ここにいる自分はどういう位置や立場にいるんだろう、今やっている仕事は何なんだろうと疑問を持ちながら働いている。

柴田：一般論として、現代社会とのかかわりは、小説を書くとき、どれぐらい意識して取り込もうと思われるんですか。

柴崎：意識してそれを書こうというよりは、書いていると、現在の自分が生きている社会の状況が多かれ少なかれ反映されてきます。コロナ禍の行動制限が始まる前の数年間は外国に行く機会が多くありました。柴田さんとも何度かご一緒しましたね。外国だけでなく国内でもあちこちの街に行って、その先々で見聞きしたものから考えることが多くありました。今作はそんな街歩き部分を生かして、ちょっとパラレルワールド的というか、架空の場所を歩く話でもあるので、環境の違う街を設定して書いていきました。

どこの国、どこの場所に行っても、共通した問題があるし、固有の問題もある。実際に現地に行った経験以外にも、アイオワ大学のインターナショナル・ライティング・プログラムに参加したときに、今まで接することのなかった国々の作家と、それぞれの事情や社会の抱える問題について話し合った経験も大きいですね。

「太陽と砂漠の街」のインスピレーションの元の一つは、UAEのシャルジャですが、柴田さんも……。

柴田：行きました。不思議なところでしたね。

柴崎：シャルジャはUAEの中の一国なんですけど、大規模なブックフェアがあって、その年は日本特集で日本の作家が何人も呼ばれて。イベントに参加する以外の時間は、大きなリゾートホテルに滞在していました。

柴田：プールサイドで本ばかり読んでいました。

柴崎：私は、最初はブックフェアの前半のトークに出演予定だったんですが直前に後半になって、当初の予定より四日ほど長くいたんです。

柴田：例えばシャルジャならシャルジャの奇妙さ、その場所独特の皮膚感覚みたいなものを書くこともできると思うんですけど、この小説に限らず、その場の個別的な生々しさをリアルに描き出すようなことは、柴崎さんは眼目にしないですよね。

柴崎：そうかもしれません。

柴田：地名を抜いて、固有性を抜くことも多いから、ある場所を書くというよりは、むしろ「場所とはそもそも何だ」みたいなところからわからなくなってくる。

柴崎：作品にもよりますが、特徴的な要素や別の場所と共通する要素を抽出して「その場所」について考えたり書こうとしているんだと思います。以前ジュンク堂書店池袋本店で「柴田元幸書店」を開催していたときに、選書に『わたしがいなかった街で』も入れていただいてたんですが、「現実か幻想か微妙」という棚でした。私の小説はなにげない日常を書いていると言われることが多いんですが、リアルな日常そのままではなくて、記憶や想像や別の時間が層になった「場所」なんじゃないかと思います。

柴田：じゃ、そこの棚にあってよかったんですね。安心しました（笑）。

柴崎：その棚に置かれているのを見たときに、やっぱりそうやんな、と思ったのをよく覚えています。

『帰れない探偵』は、具体的な地名は書いていませんし、特に最初の「急な坂の街」はあちこちの街の断片から架空の都市を作っています。そのほかの街は、読んでいると、あそこのことかなと思う方はいると思うんですけど、そのものではなく、場所の共通した部分というか、ある街にある構造を書きたいと思っていました。

柴田：抽象的なメタレベルに行くんだけど、それを語る言葉は抽象語を使わない。そこが素晴らしいと思うんですが、これはかなり意識なさっているんですか。

柴崎：それは意識しています。最初に文藝賞に応募した小説を書いたときに、自分の中で決めたことの一つが、ふだん自分が実際に友人たちと話すときに使う言葉だけで書くことでした。その後はそうでない言葉も使っていますが。小説で使っている言葉がふだん話す言葉に近いので、現実そのもののような印象もあるかもしれませんが、もう少し違うところを書こうとしていると思います。

空港の理不尽さ

柴崎：2014年に『monkey business』のツアーでカリフォルニアに行きましたね。柴田さんはサンディエゴとロサンゼルスのあと帰国されて、私はその後、サンフランシスコまで行きました。サンフランシスコ行きに乗るロサンゼルス国際空港ですごく不条理なことが次々起こって、その経験が第七話に少し反映されています。

柴田：空港のこの嫌な感じについてはリアルだなと思って読みました（笑）。あらゆる空港に共通していますよね。

柴崎：あらゆる空港に共通するあの理不尽さ。

柴田：今の世界の理不尽さは空港に凝縮されているかもしれないと思ってしまいますね。

柴崎：最初にカリフォルニアに到着したときも、柴田さんや参加者の皆さんが入国審査を通過した後、私の前で職員が休憩に行ってしまい、外国に慣れていない私だけが取り残されたんです。ずいぶん待たされて、不安でした。

追い返されるかも、突然別室に連れていかれるかもという不安と緊張が常にありますよね。私は若いときはあまり外国に行ったことがなく、三十代後半になってから仕事で外国に行く機会が増えましたが、空港での不条理な経験には何か共通するものがあると思いました。

柴田：そうやって抽出し、共通点を見ていくと、結局、ある程度、現代世界を書くことになるということなんですね。

柴崎：『帰れない探偵』の一話目は2020年春号掲載だから、書いているときはまだ本格的なコロナ禍ではなかったんです。

そのあと行動制限が厳しくなり、それまでに行った街を思い出しつつも、身動きできず、先の見えない状況の中で書いていたことも、把握できないシステムの中で働いたり生活したりする不安や孤独がこの小説の探偵という職業に収斂していった要因かも、と今回読み返して思いました。

大阪を離れて二十年

柴田：この小説では、最初から「わたしがかつていたあの街にはもう帰れない」という思いがずっとあって、そうやって、ここが居場所だと思えるような場所はあらかじめ失われているという気分が伝わってきます。その反面、最後まで読み進めると、ある意味で帰ってきたような励ましがあるじゃないですか。そこは最初からこういうふうにいこうとお考えだったんですか。

柴崎：全然決めてなくて、毎回一話ずつ考えていって、最後の話を書き始めてもまだ最後はわかりませんでした。

私が大阪から離れて東京に来て、今年で二十年になります。私は大阪で生まれ育って、大阪の街と自分が一体化しているぐらいに馴染んでいたので、そこから自分が離れて生活してみて、自分がいない間に新しい建物ができたり、変わっていくことに驚きがありました。自分が街に対して幽霊になってしまったような感じというか。今、開催中の万博が話題ですが、政治や行政も変わっていったところがありますし。それに外国で様々な国の作家と話したり小説を読んだりする中で、国に帰れない人の存在を意識することが増えました。はっきり亡命という形でなくても、別の国に行ったまま戻れない、戻らない人もいる。

柴田：帰ったら牢獄に入るしかない人もいますね。

柴崎：アイオワ大学のプログラムの参加者でも、アメリカに残った人がいます。アイオワでは、参加する前に『無分別』という小説を読んでいたオラシオ・カステジャーノス・モヤさんと話す機会がありました。彼はエル・サルバドルから亡命して、アイオワ大で教えていたんです。

私は大阪にいつでも帰れるので程度としては全然違いますが、自分がいた場所で暮らせなくなること、離れた土地で生活すること、暮らしたい街や国に帰れない人の経験が自分の中でリアルに想像できるようになってきました。それがこの小説の設定につながっていると思います。

柴田：最後のほうの一シーン、高校のときの仲間がガラスの向こうで、音も聞こえないわけだけど、何かやっている。ある意味では帰れるんだという励ましを物語が与えているような……。

柴崎：特にこの何年か、難しい状況が世界中であって、大規模なデモをしていたりしますよね。当初の報道が伝わってこなくなっても、そこでは抗議などの活動を続けている人がいることを知って、まさに励まされる思いがしました。それに、今は画面越しにインターネットで見ていると情報ばかりになっていって、人のことも「情報」として振り分けてしまいがちになっていると思うんですが、実際に会うと一人の人として感じることが違ってくる。そういうことが現実の経験としてもあったんですよね。

柴田：あそこを読んで、これはやっぱり短篇集とか連作短篇じゃなくて、長篇小説なんだなと思った。あれは、あの一本の結末じゃない。この一冊の結末ですよね。

柴崎：全体の結末としてあの話は書いていました。この不条理な中でも、何かこの小説なりの抵抗を書きたかった。

想像を絶する現実

柴崎：去年、9月からロサンゼルスに滞在していて12月の半ばに日本に戻ってきました。大統領選挙が11月にあったから、トランプが大統領に実際になったら大変なことになると選挙前からよく話していましたが、いざ日本に戻ってきてから再選後に次々起こることがあまりに想像を絶していて。『帰れない探偵』ではパラレルワールド的な書き方をしていますが、書いているあいだに現実に対して小説の世界が乖離してしまうようにも思えてきて、そこをどうするか悩みました。

だけど、考えている間にも、どんどん状況が変わっていくので、そちらに合わせすぎないほうがいいと思うようになりました。つい先日もハーバード大学の留学生の受け入れ認定を取り消すとの報道がありました。ロサンゼルスにいる間、周りの人の話を聞きながらも、急にそこまでのことはないだろうとどこかで思ってしまっていたのですが、私は現地の人のようには考えられていなかったのだと思いました。それでも、アメリカの人も、まさかこれほどという部分はあると思うんです。

柴田：そうでしょうね。

柴崎：トランプだけのことではないし、アメリカだけのことでもないのですが、アメリカで起きることは影響力が大きいですね。

柴田：1961年にフィリップ・ロスが「Writing American Fiction」という有名なエッセイを書いています。そこで、今の現実は小説家の想像力を超えている、小説家の想像力が現実に追いつけないというようなことを書いています。

柴崎：そこからだいぶ遠くに来た感じがしますよね。

柴田：ええ。ロスは1961年に書いたけど、僕は2000年代半ばにこれは今のことだと思ったんです。当時のブッシュ・ジュニア政権は悪の権化のように思えた。だけど、今のトランプに較べればかわいいものだったと思えてしまう（笑）。

柴崎：むしろ小説が書いている世界のほうが極端な状況ではないということにもなってきていますね。

柴田：普通フィクションというと、何か現実のゆがみを想像して物語にすると考えられていたわけですが……。

柴崎：そのゆがみを膨らませたり奇妙なものに想像していく書き方でおもしろい小説が多く書かれてきましたしその力が失われたわけではありませんが、今の状況の中で、何をどう書いていくか、難しさはあっても、別の想像のしかたがよりいっそう必要なのかもしれません。

場所を思い出すこと

柴崎：『帰れない探偵』は音楽の小説でもあります。柴田さんからは、「音」と「音楽の聞こえる話」というテーマでも依頼をいただいたことがあります。私の小説は視覚的なほうに注目されることが多いので、そのときも、ちょっと意外だなと思ったことを覚えています。

『帰れない探偵』をゲラで読み返して、閉塞的になっていく状況の中で、音楽が重要な役割を担っていると思いました。閉塞的な中で休息できる場所や外に行けるものとして、音楽を書いているなと思って。

柴田：「探偵」を依頼した時は結構変化球を投げた自覚はありましたけど、「音」の依頼は自然でした。『monkey business』の「音号」に「海沿いの道」を書いていただいたわけですが、あれは主人公がライブに行って耳が聞こえなくなるところから始まる。柴崎さんの小説の人物はいつもライブに行っていますね。

柴崎：行っていますね。音楽も、自分の中にずっと大きな位置を持ち続けています。

柴田：今回も音楽なしであのエンディングはあり得ないですよね。

柴崎：あの場面は、自分でも書けてよかったと思っています。

柴田：みんながストレートな政治的プロテストをやっているという結末だと、それは物語じゃないだろうと思います。

柴崎：自分が書いた小説を時間が経って読み返すと、何でこうしたんだっけというのが結構わからなくなっていたりするんですが、あの場面は、音楽だとはっきり思い浮かんだのを覚えています。「今から十年くらいあとの話」という書き出しは、どこから思いついたのか全然思い出せないのですが。

柴田：あのリフレインが、「今から十年前の話」では全然面白くないですよね。

柴崎：十年くらいあとの話なんだけど、それを今話しているということで、十年前と現在と十年後を行き来するような視点になりました。

柴田：先ほどは地図から過去が読めるというお話でしたけど、実は人は未来も見ているということですかね。

柴崎：それはすごく思います。過去、たとえば十年前のことを考えると、十年後のことを考えることにつながる。百年前の人から見れば今の自分は百年後の人であり、百年後の人から見れば百年前の人になる。別の時間からは今はどう見えるんだろうと、それは地理学で街の歴史を調べたり地図や過去の写真などを見るうちに考えるようになったことです。

2014年にカリフォルニアのツアーに行ったとき、サンディエゴでもビーチリゾートのホテルが宿泊先でした。着いてすぐに古川日出男さんと海辺に行って、夕方の砂浜を歩いて、海を眺めました。そのとき、海を見ると震災の津波のことがどうしても思われたんです。津波で流された物がアメリカまで流れ着いたというのもありましたし、果てしない海のずっと向こうで津波が起きて、それはここまで届くほどだったんだなと。そのとき、古川さんは「源氏物語」をモチーフにした『女たち三百人の裏切りの書』を書き終えたばかりでした。数日後のイベントで、過去に起きた大地震と津波をたどって、千年前に起きた大津波を考えることと、その時代に書かれたものとしての「源氏物語」ということで、千年という時間についてお話しされていたのが、とても心に残っています。

2012年のニューヨークでは、イベントでもそこで会った方々と話をしても、震災や原発のことをよく聞かれました。

柴田：2011年や12年はもっぱら震災や原発の話でしたね。

柴崎：そう思うと、時間が経ったなと思います。今は外国に行っても震災や原発について質問されることはそれほどないですね。問題自体がなくなったわけではないのに、時間が経つと距離ができる。場所と時間というのは、自分の記憶や考えることの中で結びついているので、ニューヨークに行ったときは2012年だったからとか、最初にロサンゼルスに行ったのは2014年で、あのときの実感はこうだったなと、場所を思い出すことで思い出されるものがあります。

柴田：柴崎さんはいつ、どこに行ったか、どれが何年という数字がすぐに出てきますよね。

柴崎：アメリカは印象深かったのと6回行ったから、より一層覚えているというのもあると思います。私はそれまであまり外国に行ったことがなかったし、ふだんも自分では旅行しないので、珍しい経験としてすごく記憶されているんじゃないでしょうか。

柴田：そうやって数字がしっかり入っておられることに驚きます。あと、方向感覚も。一緒に移動していて、僕はすごい方向音痴なので、どっちに行けばいいか全然わからないのに、「あっちですよね」と、さっさと行かれる。方向を覚えるのが苦手な人は動かないものを記憶の根拠に置かないんじゃないか、自転車とか自動車とか動くもので記憶するから覚えられないんじゃないか、と柴崎さんに言われて、僕は動くものも動かないものもどっちも見てないから、こりゃもう次元が違うなと思ったことを覚えています（笑）。

柴崎：自分の中ではいろんなものが記憶と結びつきやすいのだと、今日柴田さんと話していてあらためて思いました。身体の感覚や風景と、そこで考えたことが自分の中で結びつきやすいので、ある場所を書くことが何かを書くことになっているのかもしれません。

柴田：探偵が自分の住んでいるところに帰れなくなるというのは、そういう意味ではすごく大きいことなんですね。

柴崎：そうですね。たしか最初の原稿を送ったときに、お返事のメールに、「僕は方向音痴だから、家に帰れなくなるのがすごくリアルです」と書いてあったのを覚えています（笑）。私はあまり道に迷わないので、帰れなくなる話、特定の時間にだけ存在してそれ以外は見つからない道といった話に心惹かれます。

探偵小説という形式

柴崎：私は探偵小説をそれほど読んできたわけではないのですが、単行本にまとめるにあたって、あれも探偵小説か、こんな探偵小説もあるなと、思い出したりしていました。

柴田：探偵小説というと、どういうのが思いつくんですか。

柴崎：まずはポール・オースターの『鍵のかかった部屋』で、これは探偵小説の形式を使った小説ですね。柴田さんが翻訳された、ブコウスキーの『パルプ』も。

柴田：やっぱり。世界一いいかげんな探偵（笑）。

柴崎：ブコウスキーの『パルプ』は、まさに向こうからやってくるというか、どんどん……。

柴田：勝手な推理をして、案外当たったり、全然当たらなかったり。とにかくサイコロを振って書いているみたいな感じですね。

柴崎：偶然性とか、自発的に何かをやるわけではないという面白さが『パルプ』は際立っているなと思いました。

柴田：僕もまず思い浮かべるのは『パルプ』。それと、これは僕にはとても翻訳できないんだけど、レアード・ハントが最初に書いた小説がたぶんスパイ小説あるいは探偵小説なんですよね。「たぶん」というのは、僕の英語力では読んでもよくわからない。二百ページぐらいあるんですけど、半分以上読んでやっと、たぶんこの語り手はスパイか探偵だ、でもかなり壊れている探偵だ、ということが見えてくる。

柴崎：それは読んでみたいです。

柴田：もっと英語ができる人に訳してもらってください（笑）。本当に混乱した語りなんです。

柴崎：最初に探偵を意識して読んだのは、シャーロック・ホームズでしょうか。小学校の図書室にあった、子ども向けにリライトしているシリーズです。アニメの「ルパン三世」が好きなので、二年か三年のときにアルセーヌ・ルパンのシリーズを最初に読んだんです。その当時はアルセーヌ・ルパンは実在の人物だと思い込んでいたのですが、こちらはフィクションだと知っていたホームズと対決する話があって、ルパンも架空の人物だと知ってショックを受けました（笑）。そこから、シャーロック・ホームズのそこにあったシリーズを全部読みました。

コロナ禍の間に、なぜかアメリカの捜査物のドラマにハマって見ていました。探偵よりは刑事なんですが、事件が起きて調べるという形式は、枠組みがあるからこそ中身は自由なんだなと、あらためて面白さがわかりました。時代に合わせても中身を変えていけるし、その形式を使ってできることがある。

最初の探偵小説といわれているエドガー・アラン・ポーの小説も読み返しました。シャーロック・ホームズもポーの小説から大きな影響を受けていると言われていますが、天才的な探偵自身が語るのではなく、傍らにいる「僕」が大変賢い友達と会話して展開していく語り方こそが、もっとも重要な影響なのではないかと思いました。ポーの探偵小説だと、事件の真相をつきとめることよりも、会話という行為、そこで語られる内容こそが面白いですよね。

柴田：ポーの最初の本格的な推理小説が『モルグ街の殺人』ですが、僕の大学院の同期の畑中佳樹君が言ったことなんですけど、デュパンと語り手の二人が暗い部屋でいつも小難しい本を読んで暮らしている。それで事件を解決するわけです。でも、その二人の暮らし方が、オランウータンに殺される母と娘の暮らし方とほとんどパラレルだから、あのオランウータンがデュパンたちの部屋に入ってきたら、デュパンたちはやっぱりひとたまりもないだろうということを畑中君が言って、なるほどなと思った。

探偵はその現実を変えられるわけではない。現実はすでに起きていて、探偵は起きたことを物語にする、解釈するだけである。そのことを、小説自体が見せている。ひょっとしたら僕の読み込み不足かもしれないけど、ホームズでは、そういうところはきれいに抜かれている気がするんですね。とにかくポーは偉い（笑）。

柴崎：すでに事件が起きているというのは、私が小説に対して考えていることかもしれないです。特に短篇はそういう感じがします。

柴田：どういうことですか。

柴崎：何かがすでに起きてしまっているという感じがするのが短篇小説だと私は思っています。

柴田：長篇はそうではない、これから何かが起きてくる、ということですか。

柴崎：長篇は、起きている途中、でしょうか。起きつつあるグルーヴみたいなものが長篇小説の面白さという感じがあるんですけど、私にとってすごく面白い短篇は、一行目を書き始めているときには、もうすでにそのことが起こってしまっているという感覚を受けます。

柴田：例えばレイモンド・カーヴァーみたいに、ほとんど常に現在形で書いていても同じことなんですね。

柴崎：できごとはもう起こってしまっていて、探偵はそれを解説はするけど、何かできるわけではない。レイモンド・カーヴァーの小説を読んでいても、そういう感じがしますね。

柴田：やっぱりそうか。1970年代、80年代ぐらいからアメリカの短篇小説が急に現在形で書かれるようになってきた。特にその代表はカーヴァー。僕の学生は授業でさんざん聞かされたと思うんだけれども、これはアメリカの先行きが見えなくなった感覚を反映していると見られがちです。現在形で書くと、次に何が起きるかわからないという感覚が増幅されるじゃないですか。僕も授業では一応そう言うわけですけど、本当に現在形で書くだけでそんなに違うかなという気持ちはあったんですよね。いまお話を伺っていて、そんなに本質的に変わるものではないかなという気がするな。

柴崎：私はレイモンド・カーヴァーの「ダンスしないか？」がすごく好きなんです。

柴田：いいですよね。

柴崎：中年男性が家の前に家の中のものを全部出して並べて、誰でも持っていってくれと。

柴田：形はヤードセールみたいですけど、べつに売る気もないわけだもんね。

柴崎：あれも何かが起きた後の話ですよね。しかもそこに通りかかった若いカップルの女の子のほうが、後日、そのできごとについて自分はうまく言うことができないんだと語りますね。彼女にとっても、それは起きてしまったあとなんだと思います。

柴田：最初の中年の男女に起きたことが、この若いカップルにもいずれ起きるという暗示がありますよね。

柴崎：短篇は短いから、ある一部分だけしか書けない。書かれている前と後がある感じがするというか。ここに書いてあることは、もう起こってしまったことについて、ある部分だけを書いているという感じがする。

柴田：短篇についてよく、ア・スライス・オブ・ライフ（人生の一断片）という言い方がされますけど、柴崎さんの短篇小説観ではもっと違うタイムスパンがありますね。

柴崎：いわゆる切り取った感じではなくて。例えば切り取ったにしても、切り取った部分にもうすでに起きてしまったことが含まれているというか。

柴田：これから起きることも暗示されている。

柴崎：そういう感じがする短篇が好きです。

時間をどう書くか

柴田：現代の短篇の書き方では、例えば、短篇で人の一生を書くのはほとんど無理というのが前提ですよね。それが柴崎さんの『百年と一日』だと、一本一本はすごく短いのに、平気で二、三十年をポンと飛び、全体として五十年ぐらいがカバーされたりする。かといって、昔のトマス・ハーディとか、ああいう人たちがやっていた、一つの短篇で人の一生を語るというのとはまた全然違う時間の感覚があると思います。

柴崎：そう思います。時制の話も出ましたが、時間の書き方をどうするか、どういう時制で書くかというのは、小説ではとても重要になります。どういう視点をどこに置くか。視点が時制や時間の感覚を表して、それが小説の全体を決めるところがあります。

小説を書く中では、まずどういう視点で時間を見るかを考えます。『ガラスの街』は、探偵をしている人物ではなく、また別の人物がその少し後の時点から彼のことを語るという形になっていますよね。そして、探偵をしていた彼がその後どうなったかわからない、と。視点と時間をどこに置くかが、どう語るかということじゃないかと思うんです。まだ自分の中で全然まとまっていないのですが。

柴田：特に英語の本と日本語を行き来して読んでいると感じることですが、英語の小説の場合、視点とか時制をはっきりさせたがるから、一段落の中で動くのはすごく嫌がります。日本の小説はそこを結構緩く、現在形と過去形がまじった形で語られる。

柴崎：『百年と一日』はそれを生かして書きました。日本語は、一行の中に別の視点や時間が入っていてもわりと読めてしまうのが面白いところで、それを使ってどんな時間や場所の書き方ができるかと考えていきました。

柴田：その反面、翻訳の授業をやっていると、現在形で書いてあるのに、とにかく過去形で訳す学生がすごく多いんです。つまり、物語は過去形だと考えられている。あるところにおじいさんとおばあさんが「います」じゃなくて、「いました」。その根づき方はすごいんだなといつも思いますね。

小説は「今ここ」以外にもつながっている

柴田：『帰れない探偵』を読んだときの感覚は、「今ここ」は、完全に「今ここ」ではないというか、「今ここ」以外のものも入っている。つまり、『帰れない探偵』で読者が持って帰る感覚の一つは、今、ある時間の、経度なり緯度なりで全部特定できる場所に人はいるわけだけど、常に完全にそこにいるわけではないし、常にそこ以外の時空にもいる。そのことによって、いろんな人とつながってもいる。これが最終的に持ち帰られる教訓なのかなと思うんですね。

柴崎：今回『帰れない探偵』を書いて、現代の外国文学を読みはじめた、その始まりとつながったと思いました。私は面白い小説を読んだときが一番小説を書きたい気持ちになります。面白い小説を読みたい、出会いたいという気持ちがすごく大きいので、『鍵のかかった部屋』に出会って「こういう小説があるのか」と思ったところから三十年近くかかって『帰れない探偵』という形になったのは感慨深いです。

その長い時間のあいだに、柴田さんと小説に書かれていたニューヨークに行く機会があって、そのこと自体が小説的な経験でもあります。私は映画や小説によって、実際訪れる前にその場所を知っていることが多いので、その場所に行ったときも、あの小説で読んだところ、あの映画で見たあの場所、とまず思います。フィクションがあるから、リアルをより一層受け取れている。フィクションと実際の経験の関係が私の中で何層にもなっていること自体で世界を認識しているというか、ある場所を書きつつも、そこから抽出されるものがある。自分のそういう世界の捉え方が小説につながっているのかなという気がします。

今日はいろいろなお話を伺えて考えることができて、楽しかったです。ありがとうございました。

（2025年5月23日、講談社にて）

