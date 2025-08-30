Æü°õ¼óÁê Ï¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¡¡50Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íºà¸òÎ®¤ä10Ãû±ß¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤â
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï29Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Öº£¸å10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æü°õ¶¦Æ±¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤¬ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áê¸ßÊä´°Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¡£
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö·ÐºÑÏ¢·È¡×¡Ö¿ÍÅª¸òÎ®¡×¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤Éº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¡¢50Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Íºà¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·º£¸å10Ç¯¤ò¤á¤É¤Ë10Ãû±ß¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥¤¥ó¥É¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¹âÂ®Å´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬2030Ç¯ÅÙ¤ËÆ³Æþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤Î¥¤¥ó¥ÉÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï30Æü¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤È¤â¤ËÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¤ÆµÜ¾ë¸©¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Å´Æ»¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÇË¼óÁê¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£