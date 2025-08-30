¡ÖÀïÁè¤Ç´þ¤Æ¤é¤ì¤¿Åç¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¤¸¤Ä¤Ï¡¢µìÅçÌ±¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÎ²²«Åç¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¸Æó
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë1Ç¯È¾¸å¤Î2024Ç¯2·î¡£±ü»³ÅÐ´î»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é1½µ´Ö¸å¡£ÅçÌ±¤¬Î²²«Åç¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Îµ¿Ìä¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¸Æó¤Î¸µ¤ò»°ÅÙË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸Æó¤Ï1Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹âÎð¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£ÌÌ²ñ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃ£Èþ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤Î²ÄÈÝ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
Ã£Èþ¤Ï²áµî2ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î±¿±ÄË¡¿ÍÂ¦¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¡ÖÎ²²«Åç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Éã¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÃ£Èþ¤âÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯ÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÎ²²«ÅçÌ±2À¤¤ÎÃ£Èþ¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ØÄê¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ËÃå¤¯¤È¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¸¼´Ø¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎ³Ê¤Î¤è¤¤ÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡ÖÃ£Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤ÏÃ¤·Êý¤À¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤Ç¤Î°õ¾ÝÄÌ¤ê¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤ÏÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¼¤Ç¤Î¼ø¶È¤Ï¤È¤Æ¤âÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¸ý¸µ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¸¼´Ø¤Î¼õÉÕ¤ÇÌÌ²ñ¤Î¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¥í¥Ó¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥í¥Ó¡¼¤Ç·Æ¤¦10¿Í¤Û¤É¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¸Æó¤¬¤¤¤¿¡£¡ÖÉã¤µ¤ó¡¢Íè¤¿¤è¡×¤ÈÃ£Èþ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¸Æó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸Æó¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ç¯Áê±þ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç¡Ö¤É¤¦¤â¡¢¤É¤¦¤â¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
3¿Í¤Ç¸Æó¤Î¸Ä¼¼¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£10¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¡£¸Æó¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ò°Ø»ÒÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆºÂ¤ê¡¢»ä¤Ï½ñºØ¥Ç¥¹¥¯¤Î°Ø»Ò¡¢Ã£Èþ¤ÏÍèµÒÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¸Æó¤ÏÀï¸å¡¢Î²²«ÅçÌ±¤Îµ¢Åç±¿Æ°¤Ë¤âÇ®°Õ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÏÁ°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤ÎÅçÌ±»Ë´ØÏ¢¤Î»ËÎÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸Æó¤¬¡ÖÎ²²«Åçµ¢ÅçÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊÂ¥¿Ê¶¨¡Ë¡×¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£Â¥¿Ê¶¨¤Ï¡¢ÅçÌ±1À¤¤éÌó200¿Í¤¬1960Ç¯Âå¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤À¡£À¯ÉÜ¤äÅìµþÅÔ¤ËÎ²²«Åç¤Ø¤ÎºÆµï½»¤òµá¤á¤ëÄÄ¾ð¤ä¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿±¿Æ°¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢µ¢Åç¶Ø»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¸Æó¤µ¤ó¡¢Î²²«Åç¤Î¶¯À©ÁÂ³«¤«¤éº£Ç¯¤Ç80Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÇÎ²²«Åç¤ÎÅçÌ±¤ÏÎ²²«Åç¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¸Æó¤Ï¼ÁÌä¤Î°ÕÌ£¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿çí¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÀïÁè¤À¤«¤é¤Í¤¨¡£ÀïÁè¤Ç¡¢Î²²«Åç¤Ï¤â¤¦¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤«Åç¤ÎÁ´°è¤¬¡¢ÅçÌ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤è¤Ê¡£µ¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤»¡×
¸ÀÍÕ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÎ²²«Åç¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìµ¿ÍÅç¤«¤é¡¢¿Í¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿³«Âó¤·¤ÆË¤«¤ÊÅç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Í¡¢¤Þ¤¿ÅçÌ±¤¬µ¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿Êë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¹ñ¤ÏÅçÌ±¤òµ¢¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡£
¸Æó¤Î¹Í¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¾®¤µ¤¤Åç¤Ë¾¯¿Í¿ô¤¬µ¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤À¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤¬½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤è¤Í¡£Á¥¤Ç¤âÅçÌ±¤òµ¢¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ìÁê±þ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£·ë¶É¡¢ÀïÁè¤Ç´þ¤Æ¤é¤ì¤¿Åç¤À¤è¡£´þ¤Æ¤é¤ì¤¿ÅçÌ±¤À¤è¡£°¥¤ì¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤ª¡Ä¡Ä¡×
2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤ËÂ³¤¯2024Ç¯¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£»ä¤¬ºÇ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Æó¤Î¸ý¤«¤é¡¢µ¢Åç¤Ç¤¤Ê¤¤·èÄêÅªÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ú¸À¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¿¿¼Â¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¸°¤¬¡¢Èà¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Æó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸Î¶¿¤Î¾ð·Ê¤ò¸ì¤ë¤È¤¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢µ¢ÅçÌäÂê¤ò¸ì¤ëÀ¼¤ÏÀÅ¤«¤ËÍÉ¤ì¡¢ÉÔ³Î¤«¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
´üÂÔ¤·¤¿Åú¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¡È¶õÇò¡É¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ÄÇ°¤É¤³¤í¤«¡¢¼èºà¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¤âµ®½Å¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£80Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢Ææ¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅçÌ±¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤ÎÃµµæ¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
