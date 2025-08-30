グルメすぎる！？竹を厳選して食べるパンダの食卓【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

何でもいいわけではない 竹の美食家パンダ

竹の美味しい部分だけを食べる

パンダといえば竹を食べる動物として知られていますが、実はどんな竹でも無差別に食べているわけではありません。彼らは非常に繊細な嗅覚と味覚を持ち、竹の種類や部位をしっかり選別して食べています。

生息地の中国では100種類以上の竹が自生していますが、そのなかでパンダが好んで食べるのはごく一部。さらに、同じ竹でも「新芽」「葉」「茎」「根もと」といった部位のなかから、季節や体調に応じて食べる場所を変えるというこだわりぶりです。春には柔らかくて甘みのある新芽、夏はさっぱりした葉、秋から冬にかけては硬めの茎や根もとをかじることが多く、１年を通じて”食べ飽きないように”食材をローテーションしているともいえるでしょう。

また、１日あたりに食べる竹の量は10～20kgですが、気に入らないとポイッと捨ててしまうグルメっぷり。動物園では飼育員が複数の竹を用意し、どれを食べるか観察しながら「本日のおすすめ」を選ぶこともあるほどです。

さらに面白いのは、パンダの祖先はもともと肉食だったにもかかわらず、栄養価の低い竹を主食とするよう進化してきた点です。生存するために、競争相手の少ない竹を主食とするようになりました。とはいえ栄養価が少ないため、量を摂って補っています。

竹が命！パンダの“竹グルメ”図鑑

どれくらい食べる？パンダのごはん事情

● １日10～20kg食べる

● 食事時間は12時間以上

● 食べた竹の約80％はうんちとなり、栄養として吸収されるのはごくわずか

● 竹やタケノコ以外にもときどき果実、まれに昆虫などを食べることもある

１日のほとんどを、エサ探しや食事をして過ごすといわれています。竹が栄養価があまりないうえに消化するのにも時間がかかるため、長時間食べ続けるのです。

