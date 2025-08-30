「おっさん、殺したろか」と思わせた「社員のひと言」…金子修介、三池崇史、小林久三らが”助監督”時代に味わった屈辱的な体験

「腐るなよ、助監督なんて屈辱だろ」──

映画監督に取材すると、かなりの確率で修行時代のエピソードのおもしろさに行き当たる。現場を指揮する立場よりも、助監督の記憶のほうが客観的なだけにディテールあざやかなことが多い。そこで学んだこと、下積みゆえの苦労や恨み節もある。そんな「助監督本」を話題の新刊から紹介していこう。

「オレの出番は、まだかいな？」

（金子修介／KADOKAWA）

「平成ガメラ三部作」などを手がけた映画監督・金子修介は、にっかつロマンポルノの助監督を経て1984年に『宇能鴻一郎の濡れて打つ』でデビュー。本書は監督昇進までの6年半について当時の日記を参照しつつ振り返った回想録であり、2020年のコロナ禍を機にウェブ上で始めた「ロマンポルノ無能助監督日記」がもとになっている。あれから5年、待望の書籍化が実現した。

「これはもう一編の青春映画だ！」と映画評論家の町山智浩が帯コメントを寄せているように、共産党員の家に生まれ、奇しくも共産党系の労働組合が経営権を握る日活（のち「にっかつ」と改称）に入社した金子青年は調布の撮影所でポルノに従事、すでに8ミリ映画の監督経験がある生意気ぶりとシニカルさ、そして現実に直面しての悔しさ、恥ずかしさが軽妙な文体で綴られていく。

「『オリオンの殺意より 情事の方程式』撮影中の助監督の殺意とは？」

「石井聰亙＆澤田幸弘『高校大パニック』パニック」

「2時間TVドラマ『悪女の仮面』に就きシンクロカチンコに苦労する」

「カノジョと別れた日に再度の予告編事件」

「『聖子の太股 ザ・チアガール』脚本書いて大失恋」

──各回のタイトルから、そのノリが伝わるだろうか。なかでも那須博之、のちに東映の『ビー・バップ・ハイスクール』でヒットメーカーとなる兄貴分との交流が熱く心地よく、大学の先輩・押井守との縁から助監督業と並行してアニメの脚本家として活動を開始。映画監督デビュー前にポルノビデオの演出を担当するくだりも貴重な記録となっている（大成した立場から振り返るいささかの「クサみ」もあるが、それは仕方ないだろう）。

「腐るなよ、助監督なんて屈辱だろ」──冒頭の一文も『無能助監督日記』からの引用であり、新入りの金子が先輩の上垣保朗から受けた言葉だ。サード、セカンド、チーフとキャリアを積んで、那須派の金子が上垣組のチーフ助監督を務めた「『少女暴行事件 赤い靴』の愛なきスケジュール事件」も本書の白眉、迷宮入りの殺人事件をもとにした実録犯罪青春映画の舞台裏が明かされる。

「監督は新旧交代しつつ、若手が引っ張る時代だが、オレの出番は、まだかいな？」とボヤきつつ、先輩監督へのご褒美企画のように実現した「等身大のリアルで暗い青春もの」に反発し、そして（チーフとして当然ながら）効率優先のスケジュールを組んだことへの上垣の反応、移動中のロケバスで「労働者の休憩を奪う権利は無いぞ！」と金子が声を張り上げるくだり、さらには時を経て上垣の遺影に向き合うまで「実録助監督事件簿」として相当のクオリティだ。

映画作りは集団作業ゆえ、誰とでも折り合うわけではない。東大卒の先輩助監督・白石宏一との予告編制作をめぐるトラブルで金子は己の経験不足を嘆き、泣き、さらに1年後、新たな予告編事件に端を発する「会社＝撮影所＝労働組合」との軋轢から白石は退職。フリーランスの助監督となって活動の場を外に移してしまう。

『月刊イメージフォーラム』1983年2月号の「映画監督になる方法」という特集には白石がフリーとして、金子がにっかつの助監督として寄稿しており、かの予告編事件が当人の視点から振り返られていた。

すでに故人の白石は不良少女映画『BLOW THE NIGHT! 夜をぶっとばせ』の脚本に協力したのち、ルポライターに転じて『ありさの「虐待日記」』などの著書を発表。そのほか女優陣の思い出や職人監督の鬱屈、自主映画出身の新人監督に「石井どけ！ 石井！」と言い放つ撮影助手など、知られざる映画人の横顔が次々と明かされる様子も『無能助監督日記』の醍醐味だ。

助監督の“怨念”

（野村正昭／DU BOOKS）

『無能助監督日記』同様、宮崎祐治のイラストが表紙と中面を彩るのが『デビュー作の風景』。ベテラン映画評論家・野村正昭による『キネマ旬報』の同名連載をもとにしており、打ち切りから20年後の2020年に書籍化が実現した（連載の65人に12人を追加して77人に）。1人ずつの分量は短いものの、各人に丹念な取材を行ったデビューへの道のりの集積は偉業といえる。

いまや自主映画の出身者も珍しくないが、かつては松竹、東宝、大映、日活、東映、新東宝と大手映画会社が君臨しており、それぞれの撮影所で下積みを経験した監督たちも自著で、あるいはインタビューで往時を振り返っている。

とくに松竹は大島渚、篠田正浩、吉田喜重、山田洋次と著書多数の論客が多く、監督昇進の機会がなかった五十嵐敬司が『寅さんの旅 「男はつらいよ」ロケハン覚え書き』を、鈴木敏夫が『助監督は見た！ 実録「山田組」の人びと』を著するなど助監督本の宝庫である。そして斯界の真打ちといえば、小林久三だ。

『雨の日の動物園』

（小林久三／キネマ旬報社）

松竹大船の助監督から企画部に回されて夢を絶たれた小林久三は、1970年に「零号試写室」で作家デビュー。監督と助監督の絶望的格差、沈みゆく撮影所に堆積する嫉妬や絶望といった実体験を詰め込み、映画出身らしい視覚的トリックを仕掛けた短編だ。小説デビュー作が監督デビュー作を扱うミステリという因果、その後も監督になれなかった恨みを原稿用紙に叩きつけるかのようなストーリーを連発し、『暗黒告知』で江戸川乱歩賞を受賞する。

そんな小林の自伝的群像劇が『雨の日の動物園』、もうタイトルからして陰鬱だ。「独立王国だった助監督室」「カチンコ叩きはつらいよ」「御用監督というけれど」「幻の予告編」「欠けたひとりの仲間」と、各タイトルの一部を並べておこう。

なにせ怨念の作家である。読みごたえ抜群で、映画史に残らない裏方への眼差しは優しい。功成り名遂げてこそ書ける自虐や怨嗟を差し引いても、みずからの体験を見事に昇華させている。単行本未収録の「小津調のピンク映画」や「15歳の少年助監督」も貴重な内容であり、完全版での初文庫化を求めたい。

ワイドショーの犯人当てコメンテーターとして現実社会でも推理を披露し（そして外しまくり）、いまや「忘れられた作家」扱いで再評価に恵まれない小林久三だが、デビュー作「零号試写室」を収録した短編集『蒼ざめた斜塔』など撮影所ミステリには切れ味鋭いものが多い。こちらもぜひ復刊を望む。

フリーランス助監督への「差別意識」

『ぼくは女優と恋をしたい すばらしき映画作りの仲間たち』

（横堀幸司／イースト文庫）

かくのごとく松竹大船は筆が立つ才人が多いのだが、なかでも木下惠介門下の横堀幸司の小説『ぼくは女優と恋をしたい』は、とびきりの奇書といって差し支えないクオリティだ。舞台は80年代後半、S撮影所が20年ぶりに新卒の助監督3人を採用──そのひとり、辻克英を主人公に現場の悲喜こもごも、年上の宣伝部や新人女優との恋が描かれる。

小津安三郎に木原恵吾など、モデル丸わかりのキャラクターが次々と登場するのもお楽しみ。（著者の横堀もその立場であった）ベテランの社員助監督だけでなく、フリーランスも撮影所に出入りしており、彼らへの言説にはナチュナルな差別意識が垣間見える。その一文を引用してみよう。

あとの二人の助カンは堀さんと浪川さん、ともに三十代半ばだが、普通スタッフがいう「助監督サン」とはまったく「身分」が違う。S映画社の社員ではなく、いわゆる町場の「契約助監督」、一本の作品ごとに「単純労働力」としてかり集められ、安い賃金で「走り使い」を強いられ、映画の撮影が完了すると、ハイソレマデヨと映画との縁を切られ、次に撮影所からお呼びがかかるまでは、収入も仕事の保障もいっさいない。

「助監督サン」ではなく「助カン」──偽らざる実感だろうが、これを新人視点で語らせるのがエグく、そんな描写があちこちに差し込まれる。誇り高き社員たち、先述の『イメージフォーラム』にも「大船の助監督は働かないことで有名。助監督ではなく、作家なのである」という趣旨の自虐と絶望あふれるテキストとともに「あんなに働いていいのだろうか」とフリーへの蔑視がまざまざと記されていた。

しかし撮影所システムの崩壊と90年代のVシネバブルにより、そんな非正規雇用の明日なき若者こそが監督となって活躍し、映画界を支えていく。『クローズZERO』『十三人の刺客』『でっちあげ』などを手がけ、いまや日本を代表する映画監督・三池崇史もその一員、ハードな助監督時代を語った自伝は傑作と評していいだろう。

『監督中毒』

（三池崇史／文・構成：相田冬二／ぴあ）

関西のヤンキーが横浜放送映画専門学院（現・日本映画大学）卒業後、武闘派助監督一派の下っ端として松竹大船や各撮影所に出入りし、ガンガン現場を仕切り、やがて新ジャンルたるVシネマの監督として頭角を表していく。

三池は「本編」と呼ばれる劇場用映画ではなく、アクションやサスペンスのテレビ映画を中心に従事し、「俺たち町場のスタッフは、なんでもやった。社員の助監督なら絶対やらないようなことでもやった」と回想。いつでもセットをバラせるよう大工のような格好をしていたが、次に引用するくだりが印象的だ。

ところが、撮影所の食堂で飯を食っていると、社員スタッフからこう言われた。

「君、演出部としてのプライドはないのか？」

おっさん、殺したろか、と思った。

見事なまでに前述の『ぼくは女優と恋をしたい』と呼応する一文である。また、「日本映画助監督協会」という架空の団体による編著『映画極道物語』は当事者に取材したであろう生々しい秘話満載の暴露本であり、バブル期の現場が活写されている。中田新一の『奔れ！助監督 奮闘昭和映画史』も「古い活動屋気分で、有ること無いこと半分の話を倍にして、面白おかしくし過ぎているきらいはあるが」と、あとがきで佐藤純彌が評したように露悪的なノリが強い。

近刊では手塚昌明の『ゴジラ×市川崑 1977〜2006の現場』、師匠である市川崑への愛憎が入り混じり、いささかバランスを逸した部分が目を引く。手塚の場合、フリーの演出部を経て東宝映画に入社という珍しいケースだ（金子修介の『無能助監督日記』にもフォース助監督として、その名が登場する）。

視点を変えると、ケラリーノ・サンドロヴィッチの『映画嫌い』や大西悦子の『女プロデューサー奮戦す』など、助監督とのトラブルを赤裸々に記した書籍もあり、集団作業における人間関係の難しさは絶えない。照明助手や装飾助手の経験のある映画監督・深田晃司は昨年、『日本映画の「働き方改革」 現場からの問題提起』を平凡社新書から刊行し、過酷な実態と悪循環を世に問うている。

知られざる「撮影所秘話」

（辻光明／特定非営利活動法人ゼットデザイン）

極めてレアな1冊も紹介しよう。2020年刊行、大映京都撮影所の助監督を務めた辻光明の自伝『生きる 風のまにまに』は現代風俗研究会の連載100回分をもとにした自分史であり、学究肌の著者が映画界の理不尽や不可思議を書き綴る。

いかにも活動屋めいたサービス精神ではなく、ひたすら淡々と細かく記しているだけに迫力があり、大映のエース・三隅研次との相克や勝新太郎の初監督作『顔役』に大物やくざの「ボンノ」こと菅谷政雄が協力した件など映画史的に貴重な証言となっている（テレビ映画での「むなしい監督昇進」も泣ける）。

1971年の大映倒産後、辻はドキュメンタリー畑に転身、映画界への未練のなさも助監督本としてのクオリティを引き立てている。この『生きる』、京都発の自費出版物だけに知名度こそ低いが極めて重要なノンフィクションである。

単行本化されていない、知られざるテキストも存在。「東映カルトプリンス」と呼ばれたエログロ映画の旗手・牧口雄二は「助監督残酷物語 修行時代屈辱史」を地元・京都の会報に発表、「さすがは『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』の監督……」というえげつないタイトルだがユーモラスなタッチが映えており、ロケ先での人止めをめぐる騒動だけで4回分という異色の内容だ（さすがに美空ひばり土下座事件のような笑えない出来事は自粛したそう）。

最後に現在進行形のブログを紹介しよう。「活動屋50年・京都シネマワールド〜映画より面白い撮影所秘話」はテレビ時代劇や2時間ドラマで活躍した皆元洋之助によるもので、すでに80回以上も続いている。

京都映画（現・松竹撮影所）の契約助監督を経て1980年、スペシャル時代劇『赤い稲妻』の監督降板劇により共同演出でデビュー。工藤栄一をはじめとする監督陣やスタッフが次々と登場し、まさに「撮影所秘話」として珠玉の読み物だ。

手前味噌だが、筆者が雑誌『昭和39年の俺たち』で行った皆元氏へのインタビュー（のちに『必殺シリーズ秘史 50年目の告白録』に収録）をきっかけに始まったブログであり、「俺の活動屋人生って、意外と面白いやん」──そう思っていただけたことが、なによりうれしい。こちらも単行本化が待たれる。

