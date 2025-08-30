本物のプロフェッショナル・故いしだあゆみさんからサンズ野田元会長が教わった「芸能界の流儀」

あの大スターのそばに長くいたからこそ、今日の自分がある。今年3月に亡くなったいしだあゆみさんの思い出と教えを、いま振り返る―。

「私はいつも清水の舞台の上に立ってんだよ」

マネージャーになって2年が過ぎたころです。少しずつ僕も仕事を覚えてきて、いしださんのために新しい仕事を取ってこれるようにもなった。いろんな仕事をやってもらったほうが彼女のためになると思ったんだけど、そんなとき、今も僕の哲学として生き続けている言葉を、あゆみさんから突き付けられた。

「アンタ、タレントの背中を押してどうすんの？ 新しい仕事が来るたびに、『やってみたらいいじゃないですか？』なんて言うけど、私はいつも清水の舞台の上に立ってんだよ。アンタは私の代わりに先に飛び込んで『こっちは大丈夫ですよ！』って私を受け止めなきゃ。私の背中を押して先にいかせるって、アンタ私を殺すつもりなの？」

マネージャーとはどんな存在か、その真髄を教えてもらった。彼女が気持ちよく舞台から飛び降りれるように、その先がどうなっているのかを死ぬ気で確認する―それが僕の仕事だったんだね。

それで思い出すのが、札幌のキャバレーでの営業です。

あゆみさんは、芸能界に入る前はオリンピックを目指してフィギュアスケートをしていた人だから、観客を魅了することに対して一家言を持っていた。反面、自分の周りのスタッフがプロではないと判断すると、やる気を失ってしまう人でもあった。

「この演奏じゃ歌えないよ」

バンドの演奏がレベルに達していないと「歌にも客にも失礼だから歌えない」と言い出すこともしばしばだったと。

僕がその「伝説」を体験したのは、札幌のキャバレーで営業をしたとき。キャバレー側が用意したバンドの演奏があまりにヒドくて、いしださんが「帰る」と荷物をまとめだしたんです。でも、帰すわけにはいかないよ。歌ってくれさえすれば、たった30分で100万円が入ってくるんだから（笑）。時計を見ると、開始までまだ5時間ある。咄嗟に言葉が出ていた。

「待ってください！ 東京からバンドマスターを含めて6人集めます。彼らの腕は知っているでしょ？ 納得のいくステージになりますから」

「ホントにできんの？」

「できます」

携帯なんてない時代だよ。一人ひとりに電話をかけ、今すぐ札幌に来てくれと頼み込んだ。バンドのメンバーみんなが、野田の頼みなら……と札幌まで来てくれたんだ。あれは会心の一夜だったね。

番組を休むために二人で芝居を打った

それからは本番の前に営業先に出向いて、安全な場所か、ちゃんと演奏できるのか、確かめるようにした。地元の怖い筋が関わっているような気配がしたら、僕がわざと店の関係者とケンカして、ご破算にすることもあった。これが昭和の芸能界。清水の舞台から先に飛び降りるってのはこういうことなんだよ（笑）。

タレントが嫌がる仕事をどうにかしてやらせるのもマネージャーの仕事だ、と野田氏は言う。ただし、「時にはタレントと一緒に『悪だくみ』をしなければ、スターの信頼は勝ち取れないんだ」とも。

あゆみさん、あんまりバラエティ番組が好きじゃなくてさ。とはいえ、当時はバラエティに出ることがレコードの売り上げにもつながったので、事務所が仕事を押さえてしまうから、よほどのことがない限り、タレント本人には拒否権はない。「バラエティには出たくない」といやがる彼女を無理やり連れていくことは簡単。でも、それだと関係は悪化してしまうんです。

ある時、バラエティの収録が控えていたんだけど、案の定、彼女は乗り気ではなかったから、一言だけ伝えた。

「とりあえずテレビ局の楽屋にだけは行ってください。そのあと何とかしますから！」

彼女は日常的に血圧がとても低くて、収録当日も上の血圧が僕の下の血圧くらいだった。だから、これを利用しようと思ったんです。

楽屋に到着するなり、僕は119番に電話しました。

「貧血で、いしだは収録には参加できそうにありません。申し訳ありません！」

スタッフにこう告げて、二人で救急車に乗り込み病院で診断書を書いてもらった。彼女の体調を盾に二人で芝居を打ったのも今となっては良い思い出です。

「私のマネージャー」と言ってくれた日

こうしてあゆみさんとの「共犯関係」を少しずつ築いていって、3年が経った頃。ある現場へ到着するとあゆみさんが僕を指さし、「うちの、私のマネージャー」と初めて紹介してくれた。彼女の口から、マネージャーという言葉を聞いたあの日は忘れられないなぁ。自分の存在に自信が持てたというかさ。

すると、僕に対する周りの評価も変わってきて、事務所の偉い人たちが、「野田、今日のあゆみは機嫌がいいか？」なんて聞いてくるようになったんです。まるでいしだあゆみのリトマス試験紙だよ（笑）。

スターに付くマネージャーが大変なのは当たり前。そのおかげで「あいつ見どころがあるな」と業界で僕の名前は知られるようになった。

この頃になると、あゆみさんから色々相談されるようにもなりました。ちょうど歌手から俳優へ転換する時期。彼女は悩みを抱えていたんです。（次号に続く）

