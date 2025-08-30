AMEFURASSHIが「WILD -Remix」のライブパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。同ライブ映像は8月19日、東京・Zepp DiverCityで行われたワンマンライブ＜AMEFURASSHI Live “Dive!”＞の模様を収録したものだ。

Zepp DiverCity公演の全体テーマは“ライブハウスならではの体感”。第1部は＜AMEFURASSHI×SPORTS＞、第2部は＜AMEFURASSHI×MUSIC＞というコンセプトのもと、それぞれ異なる演出とセットリストでパフォーマンスを披露した。

水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミ、プロデューサー / トラックメイカーのYackle、過去にも共演しているRAM RIDERがゲスト出演した第2部では、全18曲中11曲がリミックスバージョンとして披露。「WILD -Remix」はケンモチヒデフミがBack DJを務めた。

なお、AMEFURASSHIは10月11日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、翌12日に愛知・名古屋ダイアモンドホールでワンマンライブを実施するほか、＜AMEFURASSHI Free Live Four Hearts＞と題したフリーライブを9月6日に愛知・ららぽーと名古屋みなとアクルス、9月7日に大阪・もりのみやキューズモールBASEで開催する。

■「WILD -Remix」 (AMEFURASSHI Live “Dive!”)

AMEFURASSHI / WILD -Remix

Back DJ : ケンモチヒデフミ

Director : Tatsuya Kawasaki

Producer : Shingo Tanaka

Production : SARAVA

Remixed by sty

■＜AMEFURASSHI ワンマンLIVE＞

【大阪公演】

10月11日(土) GORILLA HALL OSAKA

・1部：open 14:30 / start 15:00

・2部：open 18:00 / start 18:30

【名古屋公演】

10月12日(日) 名古屋ダイアモンドホール

・1部：open14:30 / start15:00

・2部：open18:00 / start18:30

詳細：https://amefurasshi.jp/contents/972257?tag=all

【オフィシャル先行】

受付期間：8月27日(水)18:00〜9月7日(日)23:59

【プレイガイド一般発売】

受付開始：9月12日(金)18:00〜

■＜AMEFURASSHI Free Live Four Hearts＞

【名古屋公演】

9月6日(土) 愛知・ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース デカゴン

【大阪公演】

9月7日(日) 大阪・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

※詳細決まり次第発表

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください

