AMEFURASSHI、Zepp DiverCity公演より「WILD -Remix」のライブ映像公開
AMEFURASSHIが「WILD -Remix」のライブパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。同ライブ映像は8月19日、東京・Zepp DiverCityで行われたワンマンライブ＜AMEFURASSHI Live “Dive!”＞の模様を収録したものだ。
Zepp DiverCity公演の全体テーマは“ライブハウスならではの体感”。第1部は＜AMEFURASSHI×SPORTS＞、第2部は＜AMEFURASSHI×MUSIC＞というコンセプトのもと、それぞれ異なる演出とセットリストでパフォーマンスを披露した。
水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミ、プロデューサー / トラックメイカーのYackle、過去にも共演しているRAM RIDERがゲスト出演した第2部では、全18曲中11曲がリミックスバージョンとして披露。「WILD -Remix」はケンモチヒデフミがBack DJを務めた。
なお、AMEFURASSHIは10月11日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、翌12日に愛知・名古屋ダイアモンドホールでワンマンライブを実施するほか、＜AMEFURASSHI Free Live Four Hearts＞と題したフリーライブを9月6日に愛知・ららぽーと名古屋みなとアクルス、9月7日に大阪・もりのみやキューズモールBASEで開催する。
■「WILD -Remix」 (AMEFURASSHI Live “Dive!”)
AMEFURASSHI / WILD -Remix
Back DJ : ケンモチヒデフミ
Director : Tatsuya Kawasaki
Producer : Shingo Tanaka
Production : SARAVA
Remixed by sty
■＜AMEFURASSHI ワンマンLIVE＞
【大阪公演】
10月11日(土) GORILLA HALL OSAKA
・1部：open 14:30 / start 15:00
・2部：open 18:00 / start 18:30
【名古屋公演】
10月12日(日) 名古屋ダイアモンドホール
・1部：open14:30 / start15:00
・2部：open18:00 / start18:30
詳細：https://amefurasshi.jp/contents/972257?tag=all
【オフィシャル先行】
受付期間：8月27日(水)18:00〜9月7日(日)23:59
【プレイガイド一般発売】
受付開始：9月12日(金)18:00〜
■＜AMEFURASSHI Free Live Four Hearts＞
【名古屋公演】
9月6日(土) 愛知・ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース デカゴン
【大阪公演】
9月7日(日) 大阪・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク
※詳細決まり次第発表
※会場へのお問い合わせはご遠慮ください
