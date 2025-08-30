この記事をまとめると ■インドネシアではブルーバード・グループのタクシーが業界最大手だ ■タクシー専用車両がインドネシアには多数ラインアップされている ■一般ユーザー向けの車両がタクシーと同じ名前だとあまり売れない傾向にある

インドネシアのタクシーはブルーバード・グループが席巻

筆者はインドネシアの首都ジャカルタをたびたび訪れているが、ジャカルタ市内を見ている限り、タクシー業界は、最大手のブルーバード・グループがほぼ市場を独占しているといっていい状況だ。

ジャカルタを訪れはじめた当初は、「ブルーバード・グループが大手なのだな」といった認識をもつ程度、つまりほかに2番手、3番手といったタクシー会社の車両も街なかで見かけることは、それほど難しくなかったのだが、ブルーバード・グループがスマホアプリ配車サービスを導入するなど、使い勝手がどんどんよくなっていくと、ブルーバード・グループ一択といった独占に近い状況になっていった。

ブルーバード・グループは、以前から試験的導入といった感じで中国BYDオートのBEVタクシー車両となる初代e6を導入していたのだが、その後キャブオーバーバンスタイルBEVとなる、BYD T3のタクシーを導入、そしていまは3列シートをもつ、かつてのトヨタ・ウィッシュのようなミニバンスタイルの2代目e6タクシーが2024年に導入された。

2025年7月下旬に、インドネシアの首都ジャカルタにあるスカルノハッタ空港に降り立った。同空港にはブルーバード・グループのBEVタクシー専用乗り場があるので、そこに向かうと2代目e6タクシーがあったので、さっそくそれに乗って目的地へ向かった。2代目e6タクシーは、自家用車向けともいえるM6のタクシー版といっていいクルマとなる。基本的にはM6と共通部分が多いなか、タクシー専用車として装備内容をシンプルなものにしているといっていい。

BEVの多くは凝ったグラフィックのデジタル計器盤が採用されるのだが、2代目e6はアナログ式計器盤（つまり物理的な針をもつメーター）だったので、タクシー仕様だからかと思っていたが、調べてみるとベースとなるM6もアナログ式メーターであった。

インドネシアで販売されるBYD車では3本の指に入るほどM6がよく売れているとのことであるが、M6は自家用ユースのほかに企業送迎やライドシェアなど、法人やフリートユース需要も多いことを見込んでおり、e6プラスアルファ程度の装備内容になっているのかもしれない。

ICEも含めたタクシー車両全体でみると、トヨタ・トランスムーバーが圧倒的に多い。トランスムーバーはインドネシアの国民車とも呼ばれている、3列シートをもつコンパクトMPVとなる2代目アバンザをベースに2016年に初代がデビューしている。

それまでのセダンタイプタクシー車両でトヨタ・ヴィオスをベースにしていたリモの後継車種といっていいだろう。その初代と2023年に3代目アバンザをベースに登場した2代目トランスムーバーと合わせて、いまやジャカルタ市内のタクシーはトランスムーバーが圧倒的に多く走っている。

そして、ジャカルタというかインドネシアの最新タクシートピックとしては、2025年5月より供給がはじまったホンダBR-Vタクシーの登場だろう。BR-Vはホンダで3列シートをもつMPV、モビリオ（日本では販売されなかった2代目）を腰高にしてSUV色を加えたようなキャラクターをもち2016年に初代が登場している。

そしてホンダは、この初代モビリオにタクシー仕様を設定していたのだが、2025年に後継としてBR-Vタクシーをデビューさせている（現状モビリオはラインアップされていない）。

インドネシアではタクシーと同じ車名だと売れない

ここで気がついたひともいるかと思うが、BYDはM6のタクシー仕様といっていいモデルをe6、そしてトヨタはアバンザベースのタクシー車両をトランスムーバーとしているのに、ホンダはBR-Vと一般自家用車両の車名そのままにタクシー仕様として設定しているのである。

これについて事情通は、「インドネシアのひとたちは、タクシー仕様と自家用仕様で同じ車名となるのを嫌う傾向があります。そのため、BYDやトヨタではあえて車名を変えています。ホンダはモビリオのときも車名を変えずにタクシー仕様を設定したのですが、案の定『タクシーとしても走っているクルマ』ということもあり、一部消費者のなかには快く思わないひともいて、販売は苦戦状況が続いたとも聞いています」と話してくれた。

それでも、今回も引き続き車名を変えずにBR-Vタクシーとなっている。他メーカーがやっていることに同調したくなかったのか、それとも現場から上層部への報告にて理解が得られなかったのか、また販売統計上タクシー向けフリート販売台数もBR-Vの販売台数に加えたかったのか、その背景はなかなか複雑なものがありそうだ。

また、ほかのトピックとしては、2024年12月よりベトナム・ビンファストのBEVタクシーがインドネシア市場で正式に運行を開始した。単にブルーバード・グループなどインドネシアのタクシー事業者がビンファスト製車両を導入したのではない。ビンファストを傘下にもつビングループ系の電動バイクのレンタルやタクシー事業を手掛けるGSM（グリーン・スマート・モビリティ）のBEVタクシーサービス「Xanh SM」が、ビンファスト製車両を携えてインドネシアでサービスを開始したのである。

ブルーバード・グループの青いタクシー車両ほどではないものの、すでに街なかでは数多く見かけたが、帰国する際、タクシー車窓からジャカルタ中心部よりやや離れた場所にて、未登録のビンファスト車のタクシー用在庫が軽く100台以上置いてあるストックヤードが見えた。再びジャカルタを訪れたとき、どうなっているのか、なんだかいまからワクワクしてしまう。

ビンファスト製のタクシー車両はLimogreen（リモグリーン）が車名となるが、ベースは自家用仕様のVF5となる。ビンファストはベトナム本国でもタクシー車両を供給しているが、やはり車名を変えている。インドネシアでは、タクシー車両はベース車と車名を変えるのが基本的な流れのなか、頑なにベース車両と共通車名でタクシー車両を供給するホンダの思惑がまずます気になってしまっている。

さらには、お試し導入でBEVタクシー導入しているブルーバード・グループが、本格的に車両のBEV化に舵を切るのか（そのときはBYD車両となるのか）、もしそのようなことになった場合、現状ICEながらタクシー車両供給では圧倒的に多いトヨタがどう出るのか、インドネシアのタクシー業界からますます目が離せなくなってしまった。