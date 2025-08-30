»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎØ¤ò¡Öºï¤ë¡×½Ö´Ö¡ª ´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ËÀøÆþ¡ª
¡¡º£Ç¯¤Ç¡Ö´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯¡×¤Î»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎØ¤ò¡Öºï¤ë¡×½Ö´Ö
¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÎÅìµþÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÂç°æÄ®±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤µ¤ÏÌó22ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó5¸ÄÊ¬¡Ë¡£¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤äÉôÉÊ¸ò´¹¡¢À¶ÁÝ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¼êÀþ¤ÎÊÔÀ®Áí¿ô¤Ï50ËÜ¡¢1ÊÔÀ®¤Ï11¼ÖÎ¾¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»³¼êÀþ¤Î¡Ö¼ÖÎØ¡×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¼êÀþ¤Ï1Î¾¤¢¤¿¤ê8¸Ä¤Î¼ÖÎØ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾·Â¤Ï86¥»¥ó¥Á¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¼ÖÎØ¤ÏÆü¡¹Å¾¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êºï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Èº¸±¦º¹¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤ÐÅÅ¼Ö¤¬¥¬¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖºïÀµºî¶È¡×¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ºïÀµºî¶È¤Ï¼ÖÎØ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ó¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤Î¤À¤¬¡¢²Ð²Ö¤¬»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÃ¸¡¹¤È¿Ê¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºî¶È¸å¡¢¼ÖÎØ¤Ï¿·ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¸÷¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥êÃ±°Ì¤ÎÀºÌ©¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹©Äø¤Ï2Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¦¤¬¡¢°ìÄê¤ÎËàÌ×ÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼ÖÎØ¤´¤È¸ò´¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËJRÅìÆüËÜÅìµþÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1000¿Í¤ÎÊý¤¬ÆüÌëÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
