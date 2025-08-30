再就職先で会社の先輩OBにイジメられる…「暇」を持てあました定年おじさんたちの悲劇

OBだらけのパン屋の地獄

CASE１：いい年して、会社の先輩にいびられる

財閥系メーカー・元営業課長（66歳）

大家真司さん（仮名）は週3回、憂鬱な気分で床につく。翌朝4時に起きて、近所のパン屋に出勤するためだ。

「60歳で定年退職した後も、再雇用制度の対象となり、財閥系メーカーを勤め上げました。65歳で完全退職し、何をしようかと考えていたところ、会社の先輩から誘われて、OBが作ったパン屋さんで働くようになったのです。これが地獄の始まりでした」

このパン屋は、従業員全員が同社のOBだ。平均年齢は80代。66歳の大家さんは、店では最若手の下っ端である。

「私は食料品店で働いたこともなく、先輩のパン職人からは『そんなこともできないのか』『手際が悪い』と叱られる毎日です。中には元上司もいるので、『お前は昔からそうだった』と過去の些細なミスまで持ち出される始末。

接客もさせてもらえず、掃除や調理器具の清掃など、仕事は雑用ばかり。5時に出勤して、15時まで働かないといけません。その間、先輩の舌打ちや無視は日常茶飯事です。昭和の部活みたいなノリですよね……。この歳になって、先輩からイジメを受けるとは思ってもみませんでした」

嫌なら辞めればいい。だが、ことはそう簡単ではない。大家さんが苦渋に満ちた表情で告白する。

「妻が辞めさせてくれないのです。私はこれまで仕事一筋で、ろくな趣味もなく、会社関係の人以外に友人と呼べる存在もいません。正直、この仕事でもなければ、やることがなく、日がな一日、家に居るしかない。そりゃ、散歩くらいはしますが。

そんな私が家に四六時中居るのは困ると言って、妻が辞めさせてくれない。ただ、あと1年もすれば、後輩が入ってくるかもしれません。その日を心待ちにしています」

大家さんはこう言って、力なく微笑んだ。

雇用延長後の苦悩

CASE２：熟年離婚が怖くて、給料６割減で働く

繊維メーカー・マネージャー（65歳）

田所研二さん（仮名）は城好きだ。定年退職後は、日本中の名城を見て回りたいと、密かに考えていた。その計画を妻に明かしたところ、「私は城なんて興味がないから、一人で行けば」と突き放された。田所さんがこう話す。

「妻は旅行好きで、友だちや娘家族としょっちゅう出かけています。要するに、私と二人で旅行するのが嫌なのでしょう。これまでの生活費を稼いできたのは俺なのに、という思いはありますが、それを正直に言って決定的なケンカになり、熟年離婚を迫られたら最悪です。定年して一人で時間を持て余すくらいならという思いで、会社の雇用延長を受け入れました。もう5年になります」

給料は現役時代から6割カット。なのに、任される仕事は現役時代と変わりがない。

「雇用延長になった途端、ヒラ社員になるのではないかと心配したのですが、私の場合はそのまま製造部門のマネージャーとして働いてくれと言われ、うれしかったですね。後輩の上司をさん付けで呼ばないといけなくなるのは、やはり屈辱ですから」

定年後も会社に縛られる

ただし、実際に働き出すと、その仕事は想像とかなり違うものだったという。

「給料が半分以下に下がったからといって、責任は半分でいいというものではありません。さらに、正社員を休ませるために仕事を押し付けられることも多く、休日に突然、会社から呼び出されることも。現役時代より会社に縛られている感じもします」

田所さんは仕事のストレスからか、家に帰っても不機嫌になりがちで、妻との諍いも増えた。友人と飲みにいったときも、仕事の愚痴をこぼしてしまうため、めっきり誘いが減った。こちらから誘っても、断られることが多い。

「正直、何のために仕事をしているんだろうと疑問を感じることもあります。雇用延長の期間も今年で終わるので、他の仕事に移ろうかとも考えました。でも新卒で入社してからこの会社しか知らないので、転職には恐怖感があります。かといって、仕事を辞めても、妻と二人の時間をうまくやっていく自信がない。

結局、家に居るだけの生活も楽しくなさそうなので、会社から雇用延長の停止を切り出されるまでは、続けてみようかなと思い始めています。なんだかんだ言って、会社のことが好きなんですかね」

田所さんが時間を潰せる場所は会社にしかなさそうだ。

