ウェルダンがアキコアオキとコラボ　メリージェーンやローファーなどシューズ6型を展開

「ウェルダン（WE11DONE）」が、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」、「スリートレジャーズ（THREE TREASURES）」とコラボレーションしたシューズコレクションを発売する。9月から数量限定で、WE11DONE 公式オンラインストアとAKIKOAOKI 公式オンラインストアで販売し、国内では渋谷PARCOと心斎橋PARCOで開催されるポップアップでも取り扱う。

同コレクションは、アキコアオキのシグネチャーシューズ「Regulated Gravity」をベースに、G-DRAGONの姉ダミ・クォン（Dami Kwon）とそのビジネス・パートナーのジェシカ・ジュン（Jessica Jung）が手掛けるウェルダンが再解釈して製作。「Regulated Gravity」の端正なデザインとスニーカーの快適性を掛け合わせた独自のシルエットに対し、ウェルダンが持つパンク的な感性とハイファッションのアプローチを融合させたという。

アイテムはブラック×ホワイトのツートーンモデルや、メリージェーンタイプ、スタッズを施したパンクシリーズなど全6型を用意。いずれも前部4cm、後部7cmのプラットフォームソールを備え、構築的なシルエットを際立たせつつ快適な履き心地を追求した。価格帯は5万2800円〜6万3800円。

◾️WE11DONE x PARCO POP-UP STORE 渋谷PARCO

期間：2025年9月5日（金）〜9月15日（月）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 1F

◾️WE11DONE x PARCO POP-UP STORE 心斎橋PARCO

期間：2025年9月20日（土）〜9月28日（日）

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋PARCO 1F

◾️ WE11DONE 公式オンラインストア／ AKIKOAOKI 公式オンラインストア