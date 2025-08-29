¥¹¥±¥Ã¥Á¥ã¡¼¥º¤¬´ØÀ¾ÃÏ¶èºÇÂç¤Î´ú´ÏÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Á´ÉÊ20¡óOFF¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¡¡¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥ã¡¼¥º¡ÊSKECHERS¡Ë¡×¤¬¡¢´ØÀ¾ÃÏ¶èºÇÂç¤ÎÅ¹ÊÞÌÌÀÑ¤òÍ¤¹¤ë´ú´ÏÅ¹¤òÊ¼¸Ë¸©¡¦¸µÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£±Ä¶È³«»ÏÆü¤Ï9·î4Æü¡£
◾️¥¹¥±¥Ã¥Á¥ã¡¼¥º ¿À¸Í¸µÄ®¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑÌó650Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£1³¬¤È2³¬¤Î2¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤·¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥á¥ó¥º¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥å¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥·¥å¡¼¥º¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¾ï»þ500¼ïÎà°Ê¾å¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î4Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢É½¼¨²Á³Ê¤«¤éÁ´ÉÊ20¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë³ä°ú»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ)
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¸µÄ®ÄÌ1ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ VEGA¥Ó¥ë 1³¬¡¦2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00