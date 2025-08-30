チャールズ国王は「クジラの王子様」、ゼレンスキー大統領には「排卵の立ち合い」…米・トランプ大統領がやらかした「ヤバい誤記」

アメリカで起きている“分断”

「アメリカでありえないことが起きている。起こりすぎて、もう麻痺している」

アメリカ人の知人女性は、トランプ政権について尋ねた私の問いにそう答えた。

その一つとして象徴されるのが、2025年 8月9日にアラスカ州アンカレッジで行われたドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領の首脳会談だ。

トランプ氏は、国際刑事裁判所（ICC）から戦争犯罪の疑いで訴追されているプーチン氏を“赤絨毯”で迎え入れた。この行動には米国内からも強く批判され、「なぜこんな会談が可能だったのか」との疑問が噴出している。一方、トランプ氏を支持する共和党員の友人の見解は異なる。

友人は「トランプはただ平和を願ってやっている。これは戦争を終わらせる為の正当なプロセスだ」と強調する。

アメリカ国内で起きている“ありえないこと”、つまり国民の分断は相変わらず根深いままだ。

同時期、日本では別のニュースも注目を集めた。イギリスの空母「Prince of Wales（プリンス・オブ・ウェールズ）」が初来日し、横須賀のアメリカ海軍基地に入港したのだ。2025年８月31日には東京・江東区の東京国際クルーズターミナルでの一般公開を予定しており、話題を呼んでいる。

この艦名を聞いて思い出されるのは、2019年6月、トランプ氏はイギリスのチャールズ国王（チャールズ3世）が皇太子だったころ、SNSで「Prince of Whales（クジラの王子様）」と誤記した事件だ。

ゼレンスキー大統領に対する投稿に失笑

「Wales（ウェールズ）」とすべきところを「Whales（クジラたち）」と記したのだ。その後、ネット上では、クジラと王子を合成する写真や揶揄するようなパロディ画像が氾濫したことがある。

そして2025年6月25日、再び失笑を買ったのは、オランダで開催されたNATO首脳会談の直後にトランプ氏がSNSに書いた「standing ovulation」だ。「排卵の立ち会い」という意味になる。

これはウクライナのヴォロディーミル・ゼレンスキー大統領に向けて書かれた文章の一部だ。ゼレンスキー氏は首脳会談での入場時、スタンディン・オベーション（standing ovation）で迎えられた。

その時のことについてトランプ氏は投稿で、「Zelensky is week. That standing ovulation（排卵) went to the wrong person. It shouldl have went to TRUMP」と記したが、この文章にはいくつもの誤りが含まれていた。

• week（週） → 正しくは weak（弱い）

• ovulation（排卵） → 正しくは ovation（喝采）

• shouldl → 正しくは should

• should have went → 標準的な英語では should have gone

文章の意味自体は「ゼレンスキーは弱い。そのスタンディング・オベーション（総立ちの拍手喝采）は間違った人物に送られた。本来はトランプに送られるべきだった」という趣旨だが、複数のスペルや文法の間違いが目立ち、発信の説得力を損なう形となったのだ。

取材・文/草薙厚子（ジャーナリスト）

