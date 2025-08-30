¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¥¨¥ô¥¡½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É´°À®¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ã¥¨¥ô¥¡½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¡ä¡Û
¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Û
³¤ÍÎÆ²
¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¡×
04/04
¤µ¤Æ¤µ¤ÆºÇ½ª²ó¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¤Î´°À®ÊÔ¤Ç¤¹¡£½é¹æµ¡¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÁ°²ó¤Û¤Ü´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÌ£ÄÉ²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´ÖÀïÆ®»þ¤Ëµ¡ÂÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÉôÊ¬¤¬È¯¸÷¤¹¤ëÀßÄê¤òÃß¸÷ÅÉÎÁ¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè5»ÈÅÌ¥é¥ß¥¨¥ë¤Î²ÙÅÅÎ³»ÒË¤¤ÇÍÏ¤±¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÅ¸¼¨ÍÑ¥Ù¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎºÇ½ª²ó¡¿1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¡Ë
© ¥«¥é¡¼
Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ÃÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç»ï¤ä°ìÈÌ¼ñÌ£»¨»ï¡¢ÌÏ·¿»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÏ·¿À½ºî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎºîÎãÀ½ºî¤ä¸¶¹Æ¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¥×¥é¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌÏ·¿¿Í¡£¥¿¥ß¥ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ï¥¦¥Ä¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡
·à¾ìÈÇ¤Î½é¹æµ¡¤ÏÌë´ÖÀïÆ®»þ¤Ë¤Ïµ¡ÂÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÉôÊ¬¤¬È¯¸÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ:½ø¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ:ÇË¡Ù¤Î¥¨¥ô¥¡3¹æµ¡¤Ë´óÀ¸¤·¤¿Âè9¤Î»ÈÅÌ¡¢¤½¤·¤ÆÂè10»ÈÅÌ¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢È¯¸÷¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å³ÐÀÃ¤·¤¿½é¹æµ¡¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÉôÊ¬¤¬ÀÖ¤¯È¯¸÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´ÖÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃß¸÷ÅÉÎÁ¡Ö¥¨¥ô¥¡¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òµ¡ÂÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥óÉôÊ¬¤ËÄÉ²ÃÅÉÁõ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÉÎÁ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÈ¯¸÷¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä
¡ÖV-04 ¥¨¥ô¥¡¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡Ê1650±ß¡Ë
¢¥¡Ö¥¨¥ô¥¡½é¹æµ¡¡×¤ÎÌë´ÖÀïÆ®»þ¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ëÌÀÅÙ¡¦ºÌÅÙ¤Î¹â¤¤¿§¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥é¥Ã¥«¡¼·ÏÃß¸÷ÅÉÎÁ¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤¹¤È¡¢È¯¸÷¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥È¤òÈ¿¼Í¡£¥°¥ê¡¼¥óÉôÊ¬¤Î¤ß¤¬È¯¸÷¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó½é¹æµ¡¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë
¢¥¥Ó¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÅÉÎÁ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë
¢¥¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï±£¤Ú¤¤ÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼ÃÏ¤ËÇò¤ÎÅÉÁõ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¥¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë²¼ÃÏ¤¬¹õ¡Êº¸Â¦¡Ë¤À¤È¡¢ÄÌ¾ï¸÷¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÈ¯¿§¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¢£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸÷¤ë¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó
ºîÎã¤Ç¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥óÉô¤Ï¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¤Î¡Ö¥¨¥ô¥¡¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤ÇÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤«¤é¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤Ç¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¸÷¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÉ®ÅÉ¤ê¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Ç´ÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤ÇÍÏºÞ¤Ç¤«¤Ê¤ê´õ¼á¡Ê1:1ÄøÅÙ¡Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¸÷ÅÙ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄÀÅÂÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÙøÙÂ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤Î¥«¥Ã¥×Æâ¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÄÀÅÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅÉÁõÄ¾Á°¤ËÉ¬¤ºÙøÙÂ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¤¬È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¤Î¥¨¥ô¥¡¥«¥é¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤â¹â¤¯ÊÊ¤Î¶¯¤¤ÅÉÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ëÅÉÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãß¸÷ÅÉÎÁ¤Ê¤Î¤ÇÃë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢°Å¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈ¯¸÷¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¨¥ô¥¡¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¾å¤«¤é¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãë¸÷¤Î²¼¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÉôÊ¬¤ÏÌÀÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤äÇ»¤¤¿§¤È¤Ê¤ë
¢¥¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¾õÂÖ¡£¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë
¢¥¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÃß¸÷ÅÉÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÈ¯¸÷¤¹¤ë
¢£¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ½ºî
¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¤ÎÆó»Ò»³·èÀï¡¢Âè6»ÈÅÌ¥é¥ß¥¨¥ë¤òÁÀ¤¤ÍÛÅÅ»ÒË¤¤Ç¤ÎÂè2¼Í¤ò¹½¤¨¤ë½é¹æµ¡¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÛÅÅ»ÒË¤¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´Ä¹¤¬40cm¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¡¼¥¹¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï»ÔÈÎ¤ÎÅ¸¼¨Âæ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Ï30cm¡ß30cm¤ÎÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤¤¡¢¥é¥ß¥¨¥ë¤¬²ÙÅÅÎ³»ÒË¤¤Î¹¶·â¤ÇÍÏ¤±¤¿ÁÀ·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æó»Ò»³·èÀï¤ÏÌëÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ò¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë1mm°µ¤Î¥×¥éÈÄ¤òÅ½¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¾ð·Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¡ÊÏ©ÌÌ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¥¤¡Ë¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢ÍÏ¤±¤¿¹½Â¤ÉôÊª¤Ï¥¸¥ª¥é¥ÞÀ½ºî¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥í¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ä¡¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¼Á´¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥30cm¡ß30cm¤ÎÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤Ë1mm¤Î¥×¥éÈÄÅ½¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÀ½ºî¡£¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¿©¤¤¤Ä¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¡½¥Õ¥§¥¤¥µ¡¼¤Ç²¼ÃÏÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¥¾ð·Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¡ÊÏ©ÌÌ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¥¤¡Ë¤Ç¤¢¤¨¤Æ±úÆÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ËÅÉÉÛ¡£³ÆÉô¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¹½Â¤Êª¤Ï¥¹¥¿¥¤¥í¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ä¡¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢²ÙÅÅÎ³»ÒË¤¤ÇÍÏ¤±¤¿É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Êºî¶È¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¥Ä¡¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Î»É·ã½¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç´¹µ¤¤ËÃí°Õ¡Ë
¢¥¥Ä¡¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍÏ¤«¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥í¥Õ¥©¡¼¥à¡£ÍÏ¤±¤Æ»å¤ò°ú¤«¤»¤¿¤³¤È¤ÇÍ»²ò´¶¤ò±é½Ð
¢¥À½ºîÃæ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¨¥ô¥¡¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ß¤ë
¢¥¥Ù¡¼¥¹¡¢¹½Â¤Êª¶¦¤Ë¥°¥ì¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÇÅÉÁõ¡£ÌëÀï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ß¤¿
¢¥¥¦¥¨¥¶¥ê¥ó¥°¡Ê±ø¤·ÅÉÁõ¡Ë¤Ï¥¨¥ô¥¡¤ÎÂÀè¡¢ÍÛÅÅ»ÒË¤¤ÎÍúÂÓ¼þ¤ê¤Î¤ß¡¢¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨µ¤Ì£¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¿¥ß¥ä
¡Ö¾ð·Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¡ÊÏ©ÌÌ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¥¤¡Ë¡×¡Ê1100±ß¡¿100ml¡Ë
¢¥¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤äÀÐ¤ÎÉ½¸½¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¹¥È¾õÅÉÎÁ¡£ºÙ¤«¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯Î³»Ò¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¥×¡£´¥Áç¸å¤Ï¥¶¥é¥¶¥é¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ü¤¯À¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê´¥ÁçÁ°¤Ê¤éÉ½ÌÌ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÆÌ±ú¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
¢£¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¡×´°À®¡ª
º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¥×¥é¤ÏÅÉÁõ¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÌÌÇò¤¤¥¥Ã¥È¡ÊÁÇºà¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¤¬È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ô¥¡¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ÈÃß¸÷ÅÉÎÁ¤Î¥¨¥ô¥¡¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ò»È¤¤ÅÉÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´ÖÀïÆ®¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ë½é¹æµ¡¤òºÆ¸½¡£¼«ºî¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ä¥·¥ÞºîÀï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
ÌÀ¤ë¤¤¾õÂÖ¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ÆÈ¯¸÷¤µ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤Ï»ÈÍÑÈÏ°Ï¤â¸Â¤é¤ì¡¢²Á³Ê¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â²Á¤Ê¤Î¤¬¿É¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ô¥¡¤ÎÀ½ºî¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¼¡²ó¤Ï²¿¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡©
¡ãÀ½ºî¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ä
